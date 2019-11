ISLA VERDE – Directivos de Fairmont Hotels & Resorts y ESJ Resort LLC anunciaron el martes, la firma de un acuerdo para que Fairmont Hotels & Resorts se haga cargo de la administración de El San Juan Hotel en Isla Verde, Puerto Rico.

De esta forma, la propiedad se une a la reconocida colección global de hoteles de lujo convirtiéndose en Fairmont El San Juan Hotel.

“El San Juan Hotel se enorgullece en darle la bienvenida a Puerto Rico a la compañía hotelera Accor junto a su bandera de lujo Fairmont Hotels & Resorts. Tanto El San Juan Hotel como Fairmont Hotels & Resorts comparten una notable reputación internacional, así como una historia incomparable de excelencia en el servicio. Al unir estas marcas icónicas pretendemos preservar y promover nuestro extraordinario legado, ahora como Fairmont El San Juan Hotel”, expresó Andro Nodarse-León, co-propietario del hotel y CEO de LionGrove Capital en comunicación escrita.

Fairmont El San Juan Hotel se convertirá en la primera propiedad en Puerto Rico para esta marca de lujo conocida por sus emblemáticas propiedades alrededor del mundo como The Plaza en la ciudad de Nueva York, The Savoy en Londres, Fairmont San Francisco, Fairmont Mayakoba en la Riviera Maya de México, Hamilton Princess & Beach Club en las islas Bermudas, Fairmont Banff Springs y Fairmont Peace Hotel en Shanghái. También será el primer hotel en la isla para Accor, un grupo de hospitalidad aumentada líder a nivel mundial reconocida por ofrecer experiencias únicas en más de 4,900 hoteles y residencias alrededor de 110 países. Además de Fairmont, la cartera de Accor incluye marcas reconocidas internacionalmente como Raffles, Sofitel, SO/, MGallery, Pullman, Swissôtel, Novotel e ibis – respaldado por uno de los programas de lealtad más atractivos que existen.

“Como el miembro más nuevo de la familia de Fairmont, El San Juan Hotel se une a un legado que data de más de 100 años, con hoteles emblemáticos, presencia inigualable, experiencias auténticas y momentos inolvidables que han atraído visitantes a Fairmont y sus destinos desde 1907. Como un ícono puertorriqueño, y con su propia historia como protagonista de la industria hotelera en la isla desde que abrió sus puertas en 1958, El San Juan Hotel es una adición perfecta a la familia Fairmont. Este hito marca el comienzo de nuestro emocionante viaje juntos”, señaló Heather McCrory, CEO, Norte & Centroamérica, Accor.

Los dueños actuales, a través de ESJ Resort LLC, continuarán siendo propietarios de El San Juan Hotel. Los dueños del hotel y Hilton concluirán su acuerdo de franquicia para El San Juan Hotel, Curio Collection by Hilton efectivo a partir de las 11:59PM del 2 de enero de 2020. En esta fecha, el hotel cesará sus operaciones como parte de la marca Hilton, y Fairmont asumirá el manejo de Fairmont El San Juan Hotel. Todas las reservaciones para estadías y eventos con fecha posterior al 2 de enero serán honradas por Fairmont.

Desde hoy hasta el 2 de enero de 2020, el hotel operará bajo su marca y compañía de administración actual. El sistema de reservaciones existente se mantendrá operando, tomando reservaciones para antes y después de la transición.

Los propietarios del hotel están complacidos de haber trabajado en conjunto con la administración y marca actual para restaurar el hotel en beneficio de la comunidad, sus huéspedes y empleados.

Fairmont Hotels & Resorts es donde se celebran ocasiones y se hace historia. Hoteles emblemáticos con una presencia inigualable, experiencias auténticas y momentos inolvidables han atraído visitantes a Fairmont y sus destinos desde 1907. The Plaza en la ciudad de Nueva York, The Savoy en Londres, Fairmont San Francisco, Fairmont Mayakoba en la Riviera Maya de México, Hamilton Princess & Beach Club en las islas Bermudas, Fairmont Banff Springs, Fairmont Peace Hotel en Shanghái son solo algunos de estos icónicos hoteles de lujo, siempre vinculados a los lugares especiales donde residen. Famoso por su servicio personalizado, grandiosos espacios públicos, cocina localmente inspirada y célebres barras y lounges, Fairmont promete una marca especial de lujo que será recordada mucho después de cualquier visita. Con un portafolio mundial de más de 75 hoteles, Fairmont también se enorgullece de sus profundas raíces comunitarias y su liderazgo en sustentabilidad. Fairmont forma parte de Accor, un grupo de hospitalidad aumentada líder a nivel mundial reconocida por ofrecer experiencias únicas en más de 4,900 hoteles y residencias alrededor de 110 países.

Donde se unen la energía urbana vibrante y la tranquila vista al mar, encontrarás El San Juan Hotel. Ubicado en la galardonada playa de Isla Verde a solo minutos del centro de San Juan, Puerto Rico, el hotel combina artísticamente los mejores elementos del ayer, hoy y mañana. Adéntrate en su interior y encontrarás una oda a las antiguas y nuevas tradiciones. Si estas paredes pudieran hablar, compartirían historias de los iconos de la sociedad de los años sesenta disfrutando de la vida nocturna y generaciones de locales celebrando los eventos más importantes de sus vidas en los salones de baile. El San Juan Hotel, un ícono puertorriqueño y uno de los destinos más codiciados del Caribe, ofrece a sus huéspedes auténtica hospitalidad y entretenimiento puertorriqueño. En cada uno de sus rincones, El San Juan Hotel cautiva a sus huéspedes con la hospitalidad isleña, su decoración llena de historia, gastronomía innovadora, proximidad a los mejores lugares para visitar en San Juan y una emocionante vida nocturna inspirada en los grandes momentos de la vida.