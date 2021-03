El trujillano Jean Carlos Ortiz asegura que todavía le queda voleibol

Jean Carlos Ortiz. (Foto/Suministrada)

TRUJILLL ALTO – El voleibolista trujillano Jean Carlos Ortiz está convencido de que su carrera deportiva la quiere terminar vistiendo la camiseta de un equipo de la Liga de Voleibol Superior de Puerto Rico (LVSPR), donde ha conquistado un campeonato, premio como Jugador Más Valioso y donde ha acumulado experiencias gratificantes que guarda en su corazón.

Natural del barrio Carraízo de Trujillo Alto, Jean Carlos ha sabido combinar su carrera profesional de ingeniero civil con su pasión por el deporte de la malla alta. En entrevista con el director de Recreación y Deportes, Jorge David Santos, en la cancha del Complejo Deportivo de Fair View, reconoció que su padre ha sido su modelo como deportista y su madre en el lado profesional, porque siempre le inculcó estudiar una carrera fuera del ámbito deportivo.

“Yo jugué béisbol desde los tres años con mi hermano mayor en la Liga de Colinas de Fair View y El Conquistador. Esa fue mi niñez, estar de parque en parque con mi papá, que era a la vez el coach del equipo. Mi papá me enseñó lo que era la disciplina, no solo en el deporte, si no en la vida. Una de las cosas que no se me olvida de esos años con mi papá de coach, fue que le pregunté por qué tú me exiges a mí más que a otros compañeros, porque yo sé que tú puedes ser mejor (le contestó). Y eso fue algo que yo me llevé para el resto de mi carrera como atleta”, recordó.

Así mismo, indicó que su mamá “siempre me inculcó que podía hacer deportes y jugar todo lo que quisiera, pero lo importante es que estudies. Pensando en una lección o en las altas y bajas que uno tiene en el deporte. Soy ingeniero civil y es una carrera que también me apasiona”.

Por otro lado, mencionó que empezó a visualizarse como un atleta profesional cuando fue convocado a la Selección de Voleibol Juvenil de Puerto Rico con la que viajó a México, experiencia que no olvida porque fue la primera vez que vistió el uniforme de Puerto Rico.

Estando en el proceso de entrar a estudiar al Colegio Universitario de Mayagüez, tenía la ilusión de jugar en la LVSPR y hoy se siente orgulloso de ser de los pocos voleibolistas puertorriqueños que se desarrolló fuera de la National Collegiate Athletic Association (NCAA).

Para el 2011 logró entrar a la Selección Nacional de Voleibol de Adultos, lo que representó el mayor reto ya que estudiaba en Mayagüez y el equipo nacional entrenaba en Caguas.

“Yo viajaba todos los días de Mayagüez a Caguas a entrenar con Carlos Cardona, luego de entrenar me quedaba en Trujillo Alto en casa de mi mamá y al otro día bajaba a estudiar a Mayagüez. Esa fue la primera vez que Puerto Rico cualificaba a la Liga Mundial. La primera vez que Cardona me puso a jugar recuerdo que estaba en Brasil jugando con 10 a 12 mil fanáticos, un público bastante intenso. El juego no nos había ido de la manera que queríamos, pero fue mi primera experiencia jugando con la selección adulta a nivel internacional y es algo que hasta el fin de mis días me llevaré de recuerdo”, rememoró el atleta que juega la posición de Opuesto.

Pero sus deseos de seguir en el deporte lo llevaron a jugar al Líbano la que cataloga como una experiencia enriquecedora, ya que era otra cultura y otro idioma. Luego, regresó a Puerto Rico a vestir el uniforme de los Cariduros de Fajardo, donde se agenció el título de Jugador Más Valioso en el 2014. Previo había conquistado el campeonato de la Liga de Voleibol Superior Masculino en uniforme de los Mets de Guaynabo.

“Ya iba estableciéndome en mi carrera y cumpliendo con todas mis metas a nivel personal, individual como atleta y grupal como equipo. De ahí decido jugar nuevamente en el exterior y me voy a Israel que jugaba la Champion League, que es el torneo más prestigioso de clubes a nivel europeo. Ganamos lo que fue la copa de Israel y fue una experiencia igual que la del Líbano, enriquecedora por la cultura, lo que es el país, oportunidades de ir a jugar a otros países con diferentes clubes”, manifestó Jean Carlos.

Sin embargo, asegura que jugar por su país es de las cosas más grandes que un jugador pueda tener y experimentar.

Mientras, el alcalde José Luis Cruz felicitó a Jean Carlos por ser un ejemplo de que todo se puede lograr con disciplina y empeño. “Vemos en este joven un profesional en la ingeniería y un voleibolista exitoso. Supo aprovechar al máximo cada oportunidad y hoy representa un orgullo para la juventud trujillana”, expresó el primer ejecutivo municipal.

Finalmente, el director de Recreación y Deportes Municipal, Jorge David Santos, visualiza a Jean Carlos nuevamente en la LVSPR. “Es un atleta comprometido que se traza metas grandes y las logra por su disciplina y deseos de superación”, concluyó.