Embrace Crowns: En moda los turbantes

A modo de defender su herencia afrodescendiente, Sara Nangoba Cabrera, creó Embrace Crowns, una compañía que confecciona turbantes con telas de algodón africano, para mujeres afro boricuas que quieran proteger sus melenas o utilizarlos como accesorios.

Los turbantes en un pasado determinaban el estatus social de las féminas: casadas, solteras, adineradas o pobres, aunque mas adelante fueron utilizados como opresión a las mujeres negras esclavas.

“Es un modo de lucha, porque más allá de un accesorio en épocas de esclavismo los turbantes eran utilizados como opresión y para mi esto tiene mucho significado y historia ya que mi abuelo fue una figura importante en la historia afro boricua”, narró la artesana.

También añadió que le negocio comenzó a raíz de haber sido discriminada por utilizar turbantes, “en uno de mis trabajos me discriminaron por utilizar los turbantes, y mientras mas me decían que no más grande me los ponía porque esto es historia y significa mucho más que un accesorio”, recalcó.

Los turbantes tienen varios tamaños, estilos y usos; los turbantes confeccionados con tela de seda usualmente se utilizan para proteger los rizos al momento de dormir o durante el día, ya que esta tela evita que se cree fricción, quiebre o pierda el estilo. Mientras que los de tela regular se utilizar como protectores de cabello o incluso como accesorio, “porque el cabello rizo no siempre está en su mejor día y con el turbante puedes evitar tener que recurrir a químicos”, comentó.

Tener el cabello rizo es un camino de aceptación y aprendizaje; muchas de las mujeres que llevan el cabello naturalmente rizo en algún momento de su vida han recurrido a estilizarlo o alisarlo, y es un proceso el poder entender que el cabello de cualquier forma, estilo o textura es bello solo hay que aprender a manejarlo. Por eso Sara Nagoba, comenzó su proyecto con la intención de ser portavoz de la belleza no importando la forma, el size o el color de piel.

“Mi negocio está basado en la filosofía de las tres S, ‘for every skin, every shape and every size’. Algunos de los turbantes los hago con tela de seda por dentro para proteger los rizos y con tela de algodón africano por fuera, la razón por la que utilizo esta tela es porque el material permite que las formas que se creen perduren”, explicó.

Los turbantes se venden mediano, large o x-large, “Los medianos son para las personas que no suelen utilizar turbantes y quieres probar como les va esa es una buena opción para comenzar, los large, usualmente los compran las que son un poco mas introvertidas que no les gusta llamar tanto la atención y los X-Large son el paquete completo, son mucho mas llamativos y pueden hacerles las formas que deseen. Incluso esos son los que yo uso”, dijo.

Las telas son de diferentes partes de África como Senegal, Kenia, Egipto y algunas de los accesorios que vende Embrace Crowns como los son los abanicos de mano, las pantallas y collares son confeccionados por artesanos africanos.

Para las personas interesadas en comprar algún producto pueden visitar las redes sociales como Facebook e Instagram bajo: @Embrace Crowns o en la pagina web: embracecrowns.bigcartel.com