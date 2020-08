Textiles reusados y algodón orgánico son los elementos que utiliza María del Mar Lugo Molina para confeccionar sus piezas de arte bordadas, ya sea para decoración o joyería.

“Eme del Mar sale de la primera inicial de mi nombre, M, con mi segundo nombre. Es un proyecto personal donde me dedico a exponer mi arte y todo lo que me apasiona”, dijo la artista.

En su negocio confecciona bordados a mano inspirada en la naturaleza y en animales. También, hace ilustraciones en acuarelas y bolígrafos. Además, trabaja superficies textiles con tintes naturales, de plantas cosechadas localmente.

La joven de 28 años, además de ser artista, es diseñadora de modas y de textiles y tecnóloga agrícola enfocada en horticultura.

Lugo siempre ha sido amante de las artes y confiesa que su emprendimiento nació como método para costear sus estudios en Utuado, ya que se acababa de mudar de New York a Puerto Rico y necesitaba un trabajo que le diera libertad de poder enfocarse en sus estudios.

En su trayectoria como empresaria, ha tenido la oportunidad de realizar piezas para artistas reconocidos internacionalmente como lo es Kany García. “Realmente fue una gran sorpresa descubrir que Kany García estaba utilizando una de mi joyería. Una amiga estaba viendo las noticias y fue la que se percató y me dijo. No tengo idea de cómo adquirió la pieza, imagino que fue un regalo de alguien. Me causó mucha alegría verla con mi collar”, dijo.

Todos los trabajos que realiza son piezas originales y asegura que le dedica mucho tiempo los detalles. “Lo más retante es el tiempo que se lleva cada pieza; todo se hace con mis dos manitas y toma mucho tiempo, las cantidades de productos son muy limitadas debido a eso. Además, poder manejar todo sola, en un negocio de una, me toca hacer absolutamente todo: calcular precios, manejar redes sociales, tomar fotos, hacer compras de materiales, envíos, servicio al cliente, ¡es mucho! Hay que ser bien organizado (agenda siempre en mano) y saber cuándo has llegado al límite, descansar las manos y la mente cuando es necesario”, explicó María del Mar.

Su meta con Eme del Mar es poder expandir la variedad de productos, y poder llegar al mercado internacional. También. desea lograr que su negocio sea 100% sustentable y parte de una economía circular.

“Pienso que siempre me dedicaré a las artes, pero también quiero dedicarme a la agricultura que me apasiona. Espero en un futuro cercano dedicarme a ambos y hasta combinarlos. Al final del día los textiles son plantas”, concluyó.

Para órdenes, pueden enviar un mensaje directo a cualquiera de estas tres plataformas: