Emilio Sánchez Torres: Sobrevive cinco días sin comida ni agua

RÍO GRANDE- Luego de cinco días de angustia y desesperación buscando, sin resultado alguno, en toda la costa entre Luquillo y Río Grande, apareció con vida Emilio Sánchez Torres.

El miércoles, 24 de julio, en la noche, Sánchez Torres había salido a pescar jueyes en la costa que ubica detrás del Hotel Río Mar en Río Grande. “La culpa fue mía, yo sabía que no debía estar pescando en este tiempo, pero aun así fui a pescar donde siempre iba. Seguí por la orilla alumbrando con mi linterna hasta que llegó un momento donde me perdí; ya no sabía como salir”, dijo el pescador.

Tras la desaparición de Don Millo, como cariñosamente le llaman, su hijo viajó desde Florida para ayudar en la búsqueda de su padre. “Desde que llegó el sábado estuvo por todo Luquillo entre Costa Azul y La Pared. No encontró nada, pero no se dio por vencido. Ese mismo día en la tarde hizo un bulto, junto a un amigo, con comida y agua y le dijo a su esposa que lo dejara en el monte por donde queda Fortuna, y caminó a pie hasta el área cercana al hotel Río Mar”, contó la esposa de Emilio, Julia Rodríguez.

Según Rodríguez, su hijo le aseguró que no volvía sin su padre que se quedara tranquila porque él sabía que estaba con vida en el monte.

Cuando Neftalí Sánchez Rodríguez, gritó “Millo”, Emilio lo escuchó, pero no estaba seguro, pero cuando grito “papi”, sacó de lo más profundo fuerzas para gritar para que su hijo lo pudiera encontrar.

“Mi hijo gritaba Millo, Millo… pero no escuchaba respuesta, en medio del desespero gritó papi, y ahí escuchó un leve grito seguido de una luz que indicaba que su padre estaba allí, cuando lo encontró estaba tirado en una posición terrible, lo agarró y se lo echó encima para darle de tomar y comer”, explicó Rodríguez.

El amigo de Neftalí Sánchez, hijo de Emilio Sánchez, llamó al 911 para solicitar una ambulancia aérea, envió la ubicación por el celular y así fue como lo consiguieron.

La esposa de Don Millo aprovechó la oportunidad para agradecer la ayuda de la policía, del Municipio de Río Grande y todas las personas que se unieron en oración para rogar por la vida de Emilio Sánchez.

Él sobrevivió porque llovió y el agua le ayudó a refrescarse e hidratarse los labios y el cuerpo. “Yo le rogaba a Dios que me enviara agua porque sentía que me iba a morir, y cuando llovía abría la boca tratando de tomar agua, pero la boca es pequeña, así que cogía las hojas mojadas por la lluvia las lamía tratando de hidratarme, porque llevaba más de cuatro días sin tomar ni comer nada”, dijo Sánchez Torres.

“Yo lo hacía muerto. Comencé a gritar cuando lo consiguieron, y más aún que fue mi hijo que lo consiguió. También estoy bien agradecida con el apoyo de la policía utilizó drones, helicóptero y cuatro perros y cada vez la incertidumbre agobiaba más a la familia. Uno se desespera”, narró Julia Rodríguez.

Don Emilio Sánchez Torres, asegura que esta situación fue una prueba. “Volvería a pescar, pero no solo”, reiteró.