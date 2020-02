En bicicleta desde Trujillo Alto: CODEPOLA reafirma compromiso con pacientes de cáncer

SAN JUAN – El evento anual, Around The Island 2020, de recaudación de fondos para la fundación sin fines de lucro Cabecitas Rapadas, dará inicio el sábado 8 de febrero saliendo de Trujillo Alto por toda la costa noreste hasta Yabucoa.

El evento se realizará en colaboración con la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA) y Cabecitas Rapadas.

CODEPOLA, se dedica a defender al ciudadano que legítimamente tiene licencia de armas. El presidente de la organización, Ariel Torres Meléndez afirmó que “su compromiso ha sido siempre empoderar a la ciudadanía para defender su vida, y eso incluye proteger a los más vulnerables que necesitan apoyo mientras reciben tratamientos para tratar su condición de cáncer. Es nuestro interés que la Fundación Cabecitas Rapadas pueda convertir su sueño en realidad para beneficio de los pacientes que viven fuera del área metropolitana”, recalcó.

“La meta con este tipo de eventos benéficos es lograr acelerar la construcción del proyecto “Un Pedacito de tu Hogar”, un espacio que ofrecerá alojamiento gratuito a pacientes y familiares con cáncer que no residen en área metropolitana con la intención de facilitarles el proceso mientras reciben sus tratamientos, comentó el director ejecutivo de la Fundación Cabecitas Rapadas, Luis Hornedo.

La ruta del evento Around the Island, estará dividida en tres etapas cada una con tres meses de diferencia con la intención de que los participantes tengan tiempo de descansar y recuperarse. La primera etapa iniciará el sábado 8 de febrero a las 7:30 am en el municipio de Trujillo Alto y harán paradas a lo largo del trayecto para ofrecerle a los participantes agua, meriendas y tiempo para descansar. Igualmente, serán recibidos en las plazas públicas de Canóvanas (8:00 am), Loíza (8:30 am), Río Grande (9:45 am), Luquillo (10:45 am), Fajardo (11:15 am), Ceiba (11:45 am), Naguabo (12:15pm), Humacao (12:45 pm) y Yabucoa (2:15 pm).

La Etapa 2 de la Vuelta a la Isla en bicicleta continuará el sábado, 16 de mayo, saliendo a las 6:00 am desde el Coliseo de Yabucoa y culminará en la plaza pública de Ponce. La Etapa 3, continúa el sábado 11 de julio pedaleando desde la Plaza Las Delicias de Ponce hasta Aguadilla y la Etapa 4 saldrá el sábado, 31 de octubre desde Aguadilla hasta la plaza pública de Trujillo Alto.

Para más información y registro del evento, los interesados pueden visitar la página de Facebook: @codepola o comuníquese al (787) 506-8311.