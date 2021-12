En Luquillo: Primer club de jazz en la isla

(Fotos/Suministradas)

Jayleen Rodríguez

Jayleen.rodriguez@presenciapr.com

LUQUILLO – El trompetista puertorriqueño, Charlie Sepúlveda, en conjunto con un grupo de socios, lanzó nuevo concepto que fusiona la música afrocaribeña y el jazz con la gastronomía en el municipio de Luquillo.

“Yo no tuve la oportunidad de estudiar Jazz en la isla, porque para ese entonces no existía el currículo de Jazz, así que me tocó irme de Puerto Rico a aprender y emprender como artista. Sin embargo, siempre tuve el deseo de darle a las nuevas generaciones puertorriqueñas ese espacio de taller que yo no tuve en mis inicios y de ahí es que nace la idea de crear el primer y único club de Jazz en Puerto Rico”, explicó el músico.

­El local denominado, C Notes, se compone de tres niveles donde el primero se destaca por la venta de vinos, tapas y cigarros. En el segundo ubica el salón de jazz donde estarán presentando música en vivo de jueves a lunes. El tercer nivel es una terraza al aire libre con una barra y vista al Océano Atlántico. Cabe destacar que los fumadores pueden usar el tercer nivel para fumar y las bancas que tiene el restaurante a las afueras del edificio que ubica frente a la playa La Pared.

Según Sepúlveda, el club busca ser un espacio para que los nuevos artistas del género puedan exponer su arte y a su vez que los amantes del jazz tengan la oportunidad de disfrutar de la gastronomía, a cargo de la chef Erika Suárez, mientras escuchan las presentaciones en vivo.

Uno de los atractivos es el mural que cubre el edificio, ya que representa la música afrocaribeña con colores azules haciendo alusión al mar que tienen en frente. Este fue creado por el muralista puertorriqueño, Frank Andújar.

El artista y ahora empresario contó que la agenda del club de jazz está dividida de la siguiente forma: los jueves en el segundo nivel estará tocando una banda de base en la que estudiantes del género, que se sepan las canciones, pueden treparse a tocar junto al grupo. Los viernes y sábados se presentarán artistas de renombres. Finalmente, los domingos son de jazz y ‘brunch’ desde las 12:00 del mediodía hasta las 3:00 p.m.