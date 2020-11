En manos del municipio la escuela Emiliano Figueroa en Loíza

Jayleen Rodríguez

Jayleen.rodriguez@presenciapr.com

LOÍZA – La escuela elemental Emiliano Figueroa Torres, ubicada en la zona turística de Piñones, en Loíza, fue cedida al municipio mediante contrato de 20 años, tras ser cerrada en el 2018 bajo la administración de Julia Keleher en el Departamento de Educación.

“Esta petición la hicimos ante la solicitud de un grupo de residentes que nos pidieron ayuda para realizar proyectos en esas facilidades. Ahora, el municipio trabajará con todos los residentes que tienen propuestas para desarrollar la escuela como un Centro de Servicios a la Comunidad y poner en manos de los residentes una escuela que tanto aman”, dijo la alcaldesa.

La comunidad de Piñones ya había realizado la petición de la escuela, pero -a pesar de que la solicitud fue aprobada en la Cámara de Representantes- en el Senado no corrió con la misma suerte.

“Yo me comprometí con ayudarles pidiendo la escuela para el municipio y cediéndoles a ellos el manejo de esta”, aseguró Nazario Fuentes.

La escuela ya se encuentra muy deteriorada y esa fue la resolución que presentó la alcaldesa para solicitar el traspaso del plantel que estaba en desuso.

“Hace 3 semanas envié la propuesta y me llamaron para notificar oficialmente que me habían transferido la escuela al municipio, todavía no hemos recibido la carta oficial, pero en unos días la recibiremos”, puntualizó la alcaldesa de Loíza.

La ejecutiva municipal tiene pautada una reunión el próximo viernes, 6 de noviembre, con residentes y líderes comunitarios del barrio Torrecilla Baja para concretar el plan de desarrollo de la escuela. El cónclave se llevará a cabo a las 6:00 p.m. en el centro La Torre.

Este sería el tercer plantel que se traspasa al municipio de Loíza. En 2016, la escuela elemental de Parcelas Suárez fue cedida a la junta de esa comunidad quien la bautizó con el nombre de Gregorio ‘Goyín’ Lanzo Cirino. En 2019, y tras meses de lucha, el Departamento de Transportación y Obras Públicas traspasó al municipio las instalaciones de la escuela Carlos Escobar López, ubicada en la urbanización Santiago. Allí, Nazario Fuentes ha habilitado un súper-refugio, y es sede de varias dependencias municipales.