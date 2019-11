CANÓVANAS – Como si el tiempo no hubiese pasado, Rey “El Maestro” Ojeda (19-0, 8KO’s) entrenó esta mañana a puertas abiertas en el Wilfredo Gómez Boxing Gym de Guaynabo, mostrándose en óptimas condiciones para protagonizar “Noche de Campeones DIRECTV”, a celebrarse este sábado, 9 de noviembre en el Coliseo Rafael G. Amalbert de Juncos.

“Estoy súpercontento de estar de regreso, viviendo nuevamente esa adrenalina y emoción de sentir el apoyo de tanta gente buena que siempre siguió cada paso que di en este deporte”, mencionó Ojeda, quien lleva cuatro años fuera de acción, dedicado a su carrera militar en el ARMY. “Tenía que regresar, porque se quedaron muchas cosas inconclusas. Estábamos cerca de lograr algo grande, y antes que me caigan los añitos, definitivamente hay que intentarlo y ver qué pasa. El ARMY es lo mejor que ha pasado en mi vida, y me están apoyando grandemente con esta nueva etapa en el boxeo. Me siento bien, con la condición, la velocidad, los reflejos, y este es el momento. El trabajo se hizo junto a Kelvin García en Clarksville, Tennessee, y llegamos a Puerto Rico a darle los toque finales junto a mi entrenador de toda la vida, Jesús ‘Chuito’ Ayala. Vengo a dar el 100% y un buen espectáculo. Espero a toda mi gente, porque ‘El Maestro’ está de regreso. El sábado en Juncos, la nota la da el maestro”, puntualizó el púgil natural de Canóvanas.

Ojeda, quien estuvo clasificado mundialmente en los principales organismos, combatirá a ocho asaltos en la división ligera.

“El Maestro” realizó varios asaltos de sombra, cuica, pera estable, pera loca, saco y guanteletas.