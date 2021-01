En pocas semanas iniciará la fase de vacunación 1B

(Foto/Archivo)

SAN JUAN – La subsecretaria de Salud, doctora Iris Cardona, dijo el viernes que en las próximas semanas iniciará la segunda parte de la primera fase de vacunación contra el COVID-19.

“Estamos completando la fase 1A donde ya hemos alcanzado cerca del 60 por ciento. Entendemos que en las próximas semanas llegamos a ese número mágico de 70 por ciento de vacunación de trabajadores de salud y podemos entonces movernos hacia la fase 1B, que contempla otro grupo de trabajadores esenciales, conocido como trabajadores de primera línea y el adulto mayor que no está en una facilidad de cuido prolongado”, dijo Cardona a la prensa.

“Va a haber vacunas suficientes para todos los puertorriqueños que por la indicación de la vacuna cumplen con la edad a la que la vacuna está autorizado su uso. La vacuna está llegando, según se dispuso para el 15 de diciembre, consistentemente en unas cantidades específicas. Eso no se ha alterado”, añadió.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz dijo que todos los alcaldes están a la disposición de colaborar con el esfuerzo de vacunación.

“Tanto este servidor como el alcalde de Guaynabo (Ángel Pérez), hemos estado en constante comunicación con el general Reyes y la doctora Iris Cardona para ponernos a la disposición en el proceso de vacunación”, dijo Hernández Ortiz.

Por otro lado, el ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico, el general José Reyes apoyó la integración de los municipios en la etapa de vacunación.

“Los alcaldes son esenciales. No hay mejor persona que los alcaldes porque ellos tienen conocimiento de dónde están estas personas encamadas y personas con condiciones críticas. Va a ser un esfuerzo conjunto de los municipios, las farmacias de comunidad, farmacias Walgreens, CVS, Departamento de Salud, la Guardia Nacional”, dijo Reyes.

Del encuentro participaron además, el designado secretario del Departamento de Salud, (DS), Dr. Carlos Mellado y la designada secretaria del DE, profesora Elba Aponte, para definir la estrategia de vacunación para el personal docente y no docente del sistema público, el sistema privado y las universidades. Asistieron además el Ayudante General de la Guardia Nacional, General José Juan Reyes. Como parte de las conversaciones, Reyes destacó que se propone comenzar la vacunación contra el Covid-19 de maestros y personal no docente del Departamento de Educación y de instituciones privadas en poco más de una semana. El militar mantuvo la meta de que para el mes de marzo, haya un plan más específico sobre cuándo comenzar las clases presenciales en la Isla, tal como lo ha determinado el gobernador Pedro Pierlusi Urrutia. Asistió además el exalcalde novoprogresista de Cidra, Javier Carrasquillo Cruz, recientemente nombrado Secretario Auxiliar de Asuntos Municipales de La Fortaleza. “Nuestra misión es servir de enlace entre el Gobernador, la Oficina del Secretario de la Gobernación y los alcaldes y componente de los Municipios”, añadió expresó Carrasquillo Cruz.



El general Reyes detalló que “hemos pedido a los alcaldes identificar centros de vacunación en cada una de las siete regiones del DE. Estamos hablando de cerca de 42,000 empleados del DE, más los ‘Head Start’, los colegios privados y las universidades. Así que estamos hablando de una población grande que será una iniciativa separada a los otros centros regionales de vacunación”, agregó Reyes. Se informó que en el proceso de vacunación para el Covid-19 habrá una transición desde la fase 1a hasta la fase 1b. En la 1b se estiman unas 400,000 personas mayores de 65 años de edad. Además hay una iniciativa del Departamento de Salud, que tiene registradas a farmacias de la comunidad, Walgreens y CVS para el proceso. Dentro de esa fase 1b también hay unas 200,000 personas calificados como primeros respondedores, que se suma a la iniciativa con el DE, que tiene 900 enfermeras que pueden servir para vacunar a la población.



La GNPR abrió ayer tres nuevos centros de vacunación en Bayamón, Ponce y Mayagüez, para un total de cinco centros regionales, si se suma el de San Juan y el de Caguas. En el encuentro de los alcaldes asociados demás se discutió la necesidad de aumentar la capacidad de pruebas de Covid-19 en los Municipios y la preocupación de que haya vacunas suficientes para agilizar el proceso. Ante esa realidad, el doctorMellado indicó que el gobierno no tiene control sobre las 30,000 a 40,000 vacunas que recibe a la semana y que eso depende de la producción de las farmacéuticas Pfizer y Moderna. Se estima que el proceso se acelere luego que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)) apruebe la vacuna de Johnson & Johnson, la cual requiere una sola dosis.



“En la Asociación de Alcaldes estamos comprometidos con ser facilitadores dentro del proceso del comienzo de clases. Nuestra prioridad es garantizar que nuestros estudiantes mayores de 16 años, maestros y personal no docente, se encuentren debidamente vacunados y listos para seguir los protocolos establecidos por las escuelas para que este inicio sea uno que no despunte la curva de contagios”, dijo Hernández, alcalde de Villalba. Por su parte, el nuevo director ejecutivo de la Asociación, licenciado Nelson Torres Yordán, añadió que “enfatizamos en la importancia de un mantenimiento óptimo en los planteles escolares, así como que tomen en cuenta a los municipios para incluirlos en el tema de desinfección de los planteles y la transportación de los estudiantes”