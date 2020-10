Con un estilo antiguo y moderno convierte maquinillas, cámaras, teléfonos, maquinas de coser y pedazos de madera sin usar en lámparas creativas. Encendía es una marca que confecciona todo tipo de lámpara en formas y espacios inusuales.

La joven electricista e ingeniera eléctrica, Marie Ed Sostre decidió nombrar su negocio Encendía para enviar el mensaje de que la compañía era manejada por una fémina y darle en cierta medida participación a la mujer en el mundo de la electricidad.

“Encendía comenzó porque me quedé sin trabajo y comencé haciendo lámparas, en un inicio fue por diversión, pero las personas comenzaron a pedirme que les hiciera para ellos y poco a poco lo convertí en mi fuente de ingreso principal”, añadió Sostre.

La intención que tiene detrás de cada pieza es devolverles la vida a estos objetos que en algún momento pudieron ser considerados antigüedades o incluso hasta basura y ella lo convierte en una lámpara diferente pero estéticamente llamativa.

“La creatividad siempre ha sido algo que me ha caracterizado, pero asegura que ha estado experimentando con nuevos estilos. “Lo más complicado que se me ha hecho es trabajar las lámparas de madera porque nunca había trabajado con ella, así que he tenido que aprender como manejarla para poder complacer a los clientes.

La compañía se formalizó en enero del 2020, y espera continuar creciendo el proyecto hasta convertirlo en un ‘showroom’ y aspira lograr confeccionar lámparas para espacios mas grandes como restaurantes o tiendas.

“Realizo todo tipo de lámpara algunas salen de mi creatividad y otras son por pedidos especiales, pero en ese caso es mas complejo porque le hago varias preguntas al cliente para saber cuales son sus colores favoritos, el espacio donde la desea colocar y el tipo de uso que le dará para confeccionar una pieza que cumpla con sus expectativas”, dijo la artesana.

Por el momento las ordenes las está realizando por Instagram bajo el nombre: @encendiaa, cualquier consulta o pedido lo pueden realizar escribiéndole directamente por mensaje directo.