Encuentran cuerpo baleado dentro de guagua en Carolina (Actualización)

(Foto/Toma de Pantalla)

CAROLINA – Una muerte violenta fue reportada a eso de las 5:35 de la mañana de hoy, en la calle Italia esquina calle San Carlos de la urbanización El Comandante en Carolina.

Se recibió una llamada al Centro de Mando de Carolina en donde informaban de que en el mencionado lugar había un vehículo con las puertas abiertas. De inmediato, llegan al lugar agentes adscritos al cuartel de Carolina Norte a corroborar dicha información y es ahí cuando logran observar en la parte interior del mismo el cuerpo baleado de una persona. Agentes adscritos a la División de Homicidios, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina se dirigen a la escena junto al fiscal de turno para dar inicio a la pesquisa relacionada sobre este hecho en desarrollo del cual se desconocen las circunstancias que lo rodean y la identidad del finado.

Con relación a lo anterior, se estableció durante la pesquisa que el occiso fue identificado como Víctor Hernández Mercedes, pero no así su edad. El mismo fue encontrado dentro de una guagua Ford color blanca. No se ha establecido por el momento el móvil que propició este suceso. El agente Corchado de la División de Homicidios del CIC junto al fiscal Ernesto Cabrera realizaron la investigación relacionada al particular.