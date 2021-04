Entidades denuncian escollos con sistema de Permisos Únicos PYMES

(Foto/Suministrada)

SAN JUAN – Atendiendo el reclamo de los pequeños y medianos comerciantes que enfrentan grandes retos en el proceso de solicitar y obtener los múltiples permisos para poder operar sus negocios, la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor, presidida por la senadora Gretchen M. Hau celebró hoy una vista pública en la que evaluó la Resolución del Senado 30. La misma, ordena realizar una investigación sobre los “Permisos Únicos PYMES” otorgados por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) en los municipios que componen el Distrito Senatorial de Carolina.

“Ha sido una vista muy reveladora, [ya que] las comparecencias de los diferentes entes privados [que se han presentado hoy] nos han demostrado que el sistema de la Oficina de Gerencia de Permisos no funciona y es un impedimento para el desarrollo económico, que yo tengo haber a representar en la Comisión”, manifestó en un aparte la senadora Hau, quien añadió que “con cada uno de los deponentes se sigue recogiendo y nutriendo esa agenda legislativa que debemos de tener a favor de los pequeños y medianos comerciantes” por lo que estará realizando más audiencias públicas sobre este tema.

Durante la vista pública, la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado de Puerto Rico, la Asociación de Dueños de Hogares y la Coalición de Entidades de Servicios denunciaron que la experiencia que han tenido con el proceso de Permisos Únicos ha encarecido los servicios en lugar de ayudar al pequeño y mediano comerciante. Entre los ejemplos que esbozaron, fue que tramitar la renovación de los permisos bajo lo que es el Permiso Único, y como está en el Reglamento Conjunto de Permisos 2020, hace que se trabaje dicha renovación como un permiso nuevo lo que ha representado una dilación en obtener los permisos, así como un reto para los comerciantes.

“No ha habido voluntad para atender esta problemática”, denunció Tamara Pérez, presidenta de la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado de Puerto Rico (FICPRO).

Mientras que la doctora Minerva Gómez, portavoz de la Coalición de Entidades de Servicios, expresó que “se nos hace bien complicado poder seguir ofreciendo los servicios [debido al problema que enfrentamos con el trámite del Permiso Único]”. Asimismo, añadió que “se está poniendo en riesgo los fondos que estas entidades reciben, porque para recibir esos fondos se necesita el Permiso Único”.

Por su parte, Juanita Aponte presidenta de la Asociación de Dueños de Hogares reclamó “queremos un proceso de servicios [para gestionar los permisos y poder operar], que sea confiable [y llevadero]”.

“Ciertamente nuestra petición a la Asamblea Legislativa es que se necesita un reglamento para poner en función los servicios de los permisos, no estamos en contra del Permiso Único. Pero ciertamente, el Reglamento Conjunto de Permisos 2020 tiene que atemperarse a las disposiciones y preceptos de la Ley 19. Necesitamos que los comercios puedan continuar con las renovaciones de sus licencias”, acotó la licenciada Agnes Martínez asesora legal de la FICPRO.

“Nosotros como senadores de distrito, caminamos por los distritos y tenemos planteamientos de los comerciantes sobre las confusiones que hay con el Reglamento, el Permiso Único y las complejidades que hay con el sistema. Que bueno que ustedes están aquí, porque yo no había escuchado estos planteamientos que ustedes han presentado en la vista de hoy”, expresó la senadora por el Distrito de Guayama Gretchen M. Hau.

No obstante, la licenciada Edmeé Zeidan Cuebas directora del área legal de la OGPe, quien compareció en representación del Secretario de la OGPe, manifestó que “se están atendiendo las solicitudes con prontitud. Aquí se han traído un sinnúmero de situaciones, entiendo que un poco, no refleja la realidad de lo que dice el Reglamento Conjunto de Permisos 2020 y de lo que se debe de estar trabajando, en términos de los que procesan las solicitudes. Contrario a lo que se dijo, que la OGPe no ha sido reactiva, constantemente hemos estado en la evaluación de nuestros procesos internos y estamos por identificar aprobar algún tipo de Orden Administrativa donde podamos aclarar procesos, si es que no han estado claros. El Reglamento Conjunto, entendemos que es bastante claro”.

Cabe destacar que en días recientes el Tribunal Apelativo declaró nulo el Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios, que la Junta de Planificación a finales del pasado año lo había establecido y que se suponía entrara en vigor en enero de 2021.