Entregan bono a empleados del municipio de Fajardo

FAJARDO – En momentos donde la incertidumbre financiera y la falta de recursos reina en la mayoría de los municipios del país, con una inversión de sobre $800,000, el alcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez Rivera, entregó el bono navideño a todos los empleados con un cheque de $1,200 a cada uno.

El primer ejecutivo cariduro dijo que fue para “reciprocar la maratónica y encomiable labor de todos los empleados del municipio a través de todo el año, pero más aún por lo hecho antes, durante y después del pasado huracán María”.

“Un alcalde es tan exitoso como el equipo de funcionarios y empleados municipales que lo rodea. Soy bendecido en contar con ustedes, quienes dan la milla extra siempre y les confieso que me las echo a nombre de ustedes en todo Puerto Rico. Si alguien quiere mirar un modelo de administración efectiva y de recursos humanos comprometidos los invito a que miren hacia Fajardo. Estos logros, como los $1,200 del bono navideño, no me lo puedo atribuir solo, tengo que decir la verdad, hemos hecho nuestra parte, pero se logra porque siempre ponemos a Dios primero”, manifestó el alcalde a los presentes.