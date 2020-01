¡Entrevista exclusiva!: Conector de Loíza no verá la luz hasta el 2021

Jayleen Rodríguez

jayleen.rodriguez@presenciapr.com

LOIZA- El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras Aponte aseguró que el estudio de viabilidad de la ruta de desalojo para el municipio de Loíza ya está en curso siguiendo la ordenanza de la Resolución Conjunta del Senado 72.

La resolución 72 es una ordenanza para el DTOP que le ordena realizar un estudio de viabilidad para establecer la vía conector como ruta de desalojo que se extenderá desde la entrada principal de la urbanización Villas de Loíza, calle 1, hasta la carretera estatal PR-187 a la altura de la colindancia entre los barrios Medianía Alta y Medianía Baja. No obstante, Contreras Aponte asegura que en el estudio se están evaluando varias rutas.

“Luego de que se firmara como ley la Resolución Conjunta del Senado 72 se realizó un proceso de subasta entre varias compañías. Los estudios de viabilidad se realizan con fondos federales y desde el 13 de septiembre de 2019 se seleccionó a la compañía Torres Rosa Consulting como la encargada de realizar el estudio de viabilidad de ambos proyectos, la ruta ‘conector’ y el desvío sur”, sostuvo el secretario del DTOP, Carlos Contreras Aponte.

Hay muchas vertientes para considerar, entre ellas asuntos relacionados al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). “Loíza es un área bien sensitiva desde el punto de vista ambiental, y estamos buscando alternativas que minimicen los impacto hacia la naturaleza. Queremos que sea un proyecto duradero y seguro, por lo tanto, es complejo y toma tiempo”, dijo en entrevista con Presencia.

Según lo establecido, la compañía tiene 540 días para culminar los estudios necesarios para el proyecto y esa fecha se cumple en marzo del 2021. “No me atrevo a decir que terminarán antes de la fecha, porque realmente son muchas consideraciones que hay que tomar antes de dar por terminado el estudio”, sostuvo.

A pesar de que la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes y la senadora Nayda Venegas Brown se han expresado en los medios de comunicación exigiéndole al secretario tomar acción para acelerar el proceso, el funcionario asegura que no ha recibido comunicación alguna de parte de ambas. “Ni la alcaldesa, Julia Nazario Fuentes, ni la senadora, Nayda Venegas Brown, se han comunicado conmigo; las he escuchado en varias ocasiones expresarse en los foros noticiosos sobre el DTOP, pero yo no he recibido ninguna comunicación de parte de ninguna de ellas”, reiteró el secretario de DTOP.