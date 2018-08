Escápate a viajar solo

Elizabeth Blanc

Viajar solo es un placer que a muchos aterra y a otros encanta. Los viajes en familia o con amigos son una experiencia maravillosa pero que pasa cuando los tiempos de las vacaciones no coinciden con los tuyos o pudiera ser que no hayas encontrado a los compañeros de viajes ideales o simplemente tus intereses viajeros son distintos a los de los demás…. Anímate a zambullirte de lleno en la riqueza cultural de un lugar desconocido y lo creas o no hay mucha gente hospitalaria por esos mundos de Dios . La experiencia supone un camino de introspección y el medio ideal para conocerse a sí mismo. No te quedes con los que no van son varias las ventajas de viajar por tu cuenta , paz, relajación, autonomía y libertad absoluta. Puedes ir a donde quieras, cuando quieras sin ataduras ni negociaciones.

Explora estos destinos ideales para solteros o viajeros en solitaria:

Cruceros. Existen tantas rutas de cruceros como destinos tiene el orbe. Una ruta de tan solo siete días puede convertirse en una experiencia memorable. Con estos nuevos mega barcos no es cierto que vas a estar más solo que una ostra. Coincidirás con miles de alegres pasajeros de todos los confines y de todas las edades entusiasmados por pasarlo super y hacer nuevas amistades. Este tipo de viajes incluyen diversas actividades en grupos tales como clases de bailes, excursiones, espectáculos, charlas y deportes. Además, resulta una experiencia super económica en su concepto todo incluido. La mayoría de las compañías ofrecen salidas especiales de solteros sin el consabido cargo adicional. Las posibilidades son infinitas pero consulta siempre con tu agente de viajes.

El Caribe. Según datos ofrecidos por la Organización del Turismo del Caribe, sobre 12 millones de turistas de cualquier parte del mundo viajan a esta región para disfrutar paisajes de postal que ofrecen las playas del Mar Caribe. Las islas más codiciadas son Jamaica, Aruba, Cancún, St.Barth, Punta Cana, República Dominicana y un largo etcétera. Las aguas tranquilas y cristalinas de las Islas Caimán, los mariscos siempre frescos de Bahamas y la música y sandunga de las Islas Vírgenes Británicas hacen de esta región un paraíso para el viajero solo.

Las Ciudades Imperiales: Praga ,Viena y Budapest. Para este viajero solitario de paladar educado y amante de las artes este es el destino a considerar. Muchos no se imaginan la diversidad de la gastronomía húngara-desde el humilde pero suculento goulash hasta el vino dulce tokaji- Tampoco se imaginan lo joven y vibrante que es Budapest, su capital. El distrito V11 esta premiado de bares y restaurantes y algo tan tradicional como los Baños Termales de Szechenyi se convierte en un espacio para fiestas nocturnas de música electrónica. Su repertorio de hoteles para todo presupuesto, museos y sus conciertos en Iglesias y teatros hacen de este destino uno fuera de serie.

Cuba. Gracias a la reciente apertura logística de Cuba, estamos descubriendo un país que teníamos en la lista de lugares a visitar pero pocos llegaban a conocer. Ahora, por la frecuencia de vuelos y el crecimiento de las ofertas turísticas, no solo la Habana su capital, es un punto preferido, sino que también están lugares como Santiago de Cuba, Trinidad, Cienfuegos, su famosa playa Varadero y los cayos alrededor de la isla. Sus rones, su guaguancó y los tabacos atraen viajeros de todos los confines.

Canadá. Con parques nacionales alucinantes a ciudades tan atractivas como Vancouver este destino tiene todo para todo el mundo y en especial al viajero solo que ama la naturaleza. Canadá ha sido elegida tan reciente como el año pasado por la Revista Lonely Planet como el mejor destino viajero. Es el segundo país más grande del mundo en extensión. Catorce millones de viajeros visitan las Cataratas de Niagara de día o de noche en cualquier época del año. Estos potentes saltos de agua son uno de los espectáculos más visitados del mundo. Quebec por su parte es la ciudad amurallada al Norte de México. Tiene más de 400 años de antigüedad sus catedrales y sus cafés le dan un aire romántico comparable a cualquier ciudad europea. Montreal es su capital cultural la única bilingüe en el continente norteamericano.