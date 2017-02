Escápate: Visita lo mejor de Estados Unidos

Elizabeth Blanc

eliblanc787@gmail.com

Hay lugares que envuelven de placer todos los sentidos, sobre todo el del gusto. Recorrimos algunos de estos espacios para satisfacer los antojos urbanos más sibaritas. Ya sea que andes buscando un fin de semana de pasión, para renovar energías o para reencontrarte con la felicidad, será una tarea eficaz en cualquiera de estas ciudades.

Chicago – Esta ciudad ha apostado fuerte durante las últimas décadas para convertirse en una de las capitales musicales de Estados Unidos, al ofrecer los mejores festivales teniendo como fondo sus impresionantes rascacielos y sus parques como el Millennium Park en plena ciudad. La Milla Magnífica es su avenida principal y polo universal de las más exclusivas compras. Todo tipo de expresiones culturales y artísticas se presentan en recintos como el elegante Art Institute of Chicago. Si tu visita coincide con los famosos festivales de jazz o el Taste of Chicago estarás de plácemes, porque esos eventos ofrecen la posibilidad de disfrutar un banquete musical y gastronómico fuera de serie. La mejor opción de disfrutar el Río Chicago consiste de un paseo en barco desde el puente en Michigan Avenue o desde el Navy Pier. La fuente Buckingham es una popular atracción tanto para turistas como residentes con su espectáculo de agua y luces. La Orquesta Sinfónica de Chicago cuenta con reconocimiento internacional y asistir a uno de sus conciertos en su antiguo teatro es una experiencia mágica.

El Distrito de Columbia – No podríamos comenzar mejor que con la capital de Estados Unidos. Si hay una ciudad en los Estados Unidos que presume de ser una urbe perfectamente trazada, es Washington. Fue en 1790 cuando el presidente George Washington contrató a un ingeniero francés para que la diseñara igual a París. Posee lugares emblemáticos como El Archivo Nacional y el Monumento Nacional a la Segunda Guerra Mundial. Lo recomendable es recorrerla a pie o en bicicleta y comenzar el paseo por el National Mall y sus vecindarios como Georgetown. Imprescindible visitar: La Casa Blanca, El Capitolio y el Cementerio Nacional de Arlington.

La Gran Manzana – Esta imponente urbe tiene una serie de símbolos que la hacen única. La Estatua de la Libertad funge como la puerta de entrada a la tierra de las oportunidades para lograr el sueño americano. Enormes rascacielos son el camino para las grandes carteleras del mejor teatro del mundo. La Quinta Avenida, La catedral de San Patricio, y el Empire State son una pequeña parte de toda su extraordinaria oferta. Hacer ejercicios en Central Park, consentir el paladar en los mejores restaurantes del mundo, disfrutar un partido de los Yankees es una muestra de porque New York ocupa este lugar preferente.

New Orleans – Es sin lugar a dudas una de las ciudades más hermosas del territorio. No se parece a ninguna otra ciudad estadounidense. New Orleans es la cuna del jazz y el hogar de la cocina Creole. Multicultural con aires franceses y españoles en su arquitectura, tradición y costumbres. Entre New Orleans y Baton Rouge puedes explorar sus antiguas plantaciones a lo largo del Río Mississippi. Todos los días se celebra la vida con música en sus calles adoquinadas del ‘French Quarter’. En febrero se celebra uno de los más grandes carnavales del mundo: el Mardi Grass. En mayo, para el fin de semana de ‘Memorial Day’, la buena mesa viste sus mejores galas en la celebración del New Orleans Food and Wine Fest.

Las Vegas, Nevada – ‘Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas’ es su eslogan publicitario, dando a entender que la secretividad es una cualidad más de sus muchos atractivos. En medio del inmenso desierto de Nevada, ubica esta increíble ciudad, con el fin único de darle al turista entretenimientos inimaginables. Distinguida en todo el mundo por sus impresionantes casinos y espectaculares hoteles. Esta metrópoli es mucho más que casinos. De día nadar con tiburones es una de las múltiples actividades extremas que puedes practicar o tal vez prefieras consentirte en uno de sus modernos ‘spas’. La majestuosa iluminación anuncia que llego la noche y con ella, conciertos, representaciones circenses hacen las delicias de todos. Las Vegas es famosa por sus espléndidos ‘buffets’ a buenos precios las 24 horas del día.

Para más información, consulta www.discoveramerica.com o llama a tu agente de viajes.