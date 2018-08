Escasez de bomberos en el área de Humacao

HUMACAO – Ante la escasez de personal en el Negociado del Cuerpo de Bomberos, el presidente el Sindicato de Bomberos, José Tirado García aseguró hoy a WALO Radio que existe alrededor de 30 plazas vacantes en los pueblos del sureste: Maunabo, Yabucoa, Humacao, Naguabo, Ceiba, Las Piedras y Juncos.

Además, que el área de Humacao se considera la zona con mayor merma de bomberos en toda la isla, según Tirado.

“Estamos en una crisis profunda de vehículos y personal en la agencia, además de los sueldos de hambre porque los bomberos tienen un salario de $1,500 dólares desde el gobierno de Sila (Calderón). Más nadie ha legislado para aumentar ese salario”, añadió.

Por otra parte, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera confirmó el viernes que el Cuerpo de Bomberos, al igual que en la Policía, lidia con una escasez de personal y confía que la Junta de Control Fiscal (JCF) entienda el impacto adverso de los recortes presupuestarios.

“Faltan bomberos. Hay escasez de bomberos que es prácticamente lo mismo. No se va a despedir a nadie. Es lo que ha pasado por años, que a medida que han venido las vacantes no se han ido llenando y ahora hay un número grande de vacantes, pero las funciones del Cuerpo de Bomberos no se han afectado”, dijo el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera en una entrevista a un medio nacional.

Precisó que hay cerca de 200 plazas vacantes, mientras que confía que los integrantes de la JCF comprendan sus señalamientos sobre el impacto de los recortes presupuestarios recomendados de cerca de 38 millones de dólares al DSP.

“No necesariamente es que eso es lo que hay que tener (las 200 plazas), pero eso es lo que nosotros decimos y estamos diciéndole a la Junta (de Control Fiscal), que tenemos que reclutar bomberos, igual que en la Policía. Es la misma cosa”, sostuvo.

El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera insistió que “cuando nos reunamos con la Junta va a haber una resolución favorable, yo entiendo, para nosotros, para que podamos explicar exactamente nuestra situación operacional. Entiendo que va a haber una forma de que reflexionen y nos tengan dinero para poder operar sin que sí se afecten las operaciones”.

De paso, Pesquera rechazó versiones sobre reducción de jornada de los bomberos y explicó que hay 50 plazas de bomberos reclutados a través de una propuesta federal que finaliza próximamente y que establecía desde su inicio, que su duración era por dos años.

Asimismo, precisó que en la Policía faltan cerca de 2,200 agentes según dicta un estudio privado que se realizó.

DATOS: Cantidad de agentes de la Policía en las áreas de Humacao, Caguas, Fajardo y Carolina suministrados por el negociado el pasado 17 de julio de 2018.

Si se comparan las cifras de policías antes y después del huracán María, el 20 de septiembre de 2017, en el área de Caguas había 702 miembros, y actualmente solo existen 675 para una baja total de 27 agentes, mientras que en Humacao la merma fue de 13 policías. Más detalles a continuación:

Área policiaca, años y cantidad de agentes:

Área de Caguas

2018- 675

2017- 702

Área de Carolina

2018- 784

2017- 830

Área de Fajardo

2018- 511

2017- 531

Área de Humacao

2018- 457

2017- 470



Noticia se origina en: WALO Radio