Escuela Rafael Rexach Dueño en Río Grande: Preparada para recibir a sus estudiantes

Dra. Sandra Lara, directora Escuela Rafael Rexach Dueño. (Fotos/Suministradas)

Héctor J. Álvarez Colón

hector.alvarez@presenciapr.com

RÍO GRANDE – Tras prácticamente un año de haberse suspendido las clases presenciales en las escuelas públicas del país, el Departamento de Educación comenzará a recibir estudiantes en sobre 100 planteles que ya están listos para esta primera fase de reapertura que será híbrida: presencial y virtual. El miércoles, 10 de marzo, sonará el timbre en 26 escuelas de la región educativa de Humacao. Una de ellas lo será la Escuela Elemental Rafael Rexach Dueño en la comunidad Palmer, en Río Grande, con una matrícula de 237 estudiantes.

Su directora, la doctora Sandra Lara, explicó que este plantel será el único que abrirá en ese municipio, tras cumplir con los requisitos del Departamento de Salud y someter su registro para obtener la certificación que permite la apertura de la escuela.

“Lo primero que realizamos fue una limpieza masiva en el patio, oficinas, salones y baños. Luego se instalaron dispensadores de hand sanitizer por los pasillos, y en los baños hay dos dispensadores con jabón y papel toalla. Asimismo, hay rótulos por toda la escuela que indican que deben utilizar mascarilla en todo momento y mantener el distanciamiento físico de seis pies”, dijo Lara quien agregó que la escuela también contará con los servicios de una psicóloga y una trabajadora social.

Como parte de esta primera fase de clases presenciales, se dividieron los estudiantes en dos grupos: A y B. El grupo A visitará la escuela para sus clases presenciales lunes y miércoles, mientras que el grupo B hará lo propio los martes y jueves. Los viernes nadie estará presente en la escuela, ya que ese día se utilizará para hacer trabajos de desinfección profunda. El resto de los días donde los estudiantes no asistan presencial, estarán tomando sus clases de manera virtual. Las clases serán 8:00 a. m. a 12:00 del mediodía.

Una vez llegue el 10 de marzo, todo estudiante deberá llegar a la escuela acompañado de sus padres o tutor.

“El padre tiene que acompañar al estudiante hasta el área de cernimiento que será por el portón central de la escuela. Papá o mamá no se puede ir hasta tanto la enfermera observe la temperatura del niño o niña. En ese momento, además de la temperatura, también se le dará hand sanitizer. Si el estudiante no presenta una temperatura alta, inmediatamente pasará a su salón siguiendo los rótulos direccionales por los pasillos”, detalló la directora escolar. Si el estudiante presenta síntomas en la entrada y sus padres están presentes, deben llevarlo al hogar.

La enfermera estará ubicada en un salón de aislamiento cerca de la oficina principal. Si un estudiante o personal presenta algún síntoma se pasará a ese salón para ser atendido. En caso de que sea un estudiante se llamará a su padres o tutor y se le dará seguimiento en su hogar. Se le solicitará que se haga una prueba para confirmar si es positivo (a) al coronavirus. De salir positivo, el maestro se comunicará para continuar brindándole clases al estudiante pero de manera virtual.

“Ya todos los salones de la escuela Rafael Rexach Dueño están desinfectados y con los pupitres separados a seis pies de distancia. Cada salón de clase tiene un rótulo en la puerta que indica la capacidad de estudiantes que debe haber en el mismo, como parte del protocolo. Los estudiantes deberán permanecer sentados en una misma silla y no cambiarán de salón, ya que todas sus clases serán en el mismo”, indicó Lara. No estará permitido que se compartan materiales como lápices, bolígrafos, calculadoras, entre otros entre estudiantes, docentes, no docentes y/o visitantes.

La entrada de personas al baño también será limitada según espacio. Además, todas las fuentes de agua están clausuradas.

De otro lado, los estudiantes podrán asistir a la escuela sin su uniforme, sin embargo, la directora fue enfática en que deben respetar el código de vestimenta. No se permitirán pantalones cortos, ni zapatos que no sean cerrados. Habrá dos guardias de seguridad en la escuela que velarán porque se sigan las reglas, se mantenga el distanciamiento físico y que todos utilicen mascarillas.

Se explicó que hay un almacén con productos de prevención contra el COVID-19 que incluyen cajas de mascarillas, guantes, alcohol, desinfectantes y face shields. Todo estudiante y personal deberá llegar con su mascarilla puesta a la escuela, no obstante, se cuenta con mascarillas extra en caso de que sea necesario.

En el caso de los alimentos, Lara manifestó que desde las 11:00 a.m. se estará entregando el desayuno y almuerzo en la modalidad de Grab and Go. No se podrá utilizar el comedor escolar en esta primera fase. Los estudiantes recibirán un desayuno que podrán consumir al siguiente día, antes de llegar a la escuela.

Niveles de riesgo para cerrar escuelas:

Nivel salón: dos casos positivos (maestro o estudiantes) o más en un salón, concurrentes, conlleva en el cierre del mismo, por el periodo de cuarentena de los posibles contactos.

Nivel escuela: dos o más brotes concurrentes en el plantel escolar conlleva el cierre inmediato del plantel.

Nivel municipio: hay cuatro niveles de transmisión. En un nivel de transmisión alto (rojo), las escuelas no pueden abrir. En un nivel de transmisión anaranjado o menor, las escuelas pueden estar en modalidad de enseñanza híbrida o reducida presencial.

Nivel estatal: En caso de que el país arroje un nivel crítico (rojo) de riesgo, las escuelas deben moverse inmediatamente a modalidad exclusivamente virtual por el periodo de cuarentena* hasta tanto el nivel de riesgo disminuya.