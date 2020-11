Esta Navidad brilla más con las Minis de Krispy Kreme

“Nadie vive la Navidad como nosotros, y este año todos estamos deseosos por celebrar y recordar el verdadero sentido de las Fiestas. El brillo que llevamos dentro en esta época se refleja en esta nueva colección de donas. Son cuatro donas con una linda decoración alusiva a la Navidad y en el tamaño que ha causado sensación desde que se lanzó recientemente, las Minis.

La colección incluye estas donas: “Twinkle Green” con glaseado verde y decorada como una guirnalda de Navidad, la “Holiday Ring” decorada con una parranda de “sprinkles” rojos, verdes y blancos que levantará el espíritu navideño a todos, y la “Merry and Bright” decorada con glaseado rojo y un arbolito de Navidad. Para completar el cuarteto no podía faltar la “Coco Snowflake”, una Mini cubierta con una capa de delicioso coco rallado, el ingrediente navideño por excelencia en postres y bebidas – todas están espolvoreadas con brillo que le añade un toque adicional de magia a la temporada.

“Las donas de Navidad ya son un clásico que todos esperan. Este año las celebraciones serán diferentes, pero estamos seguros de que el deseo de compartir con nuestra familia y amigos será igual. Y si no podemos celebrar con un abrazo, lo haremos con una llamada, una parranda servi-carro o con un detalle especial para los que queremos”, comentó Guelmari Sosa, directora de mercadeo de Krispy Kreme en la Isla. “Estamos seguros de que los amantes de nuestras donas compartirán la magia de la Navidad obsequiando las Minis a su familia, amigos y vecinos. Y como Santa y los Reyes Magos son fanáticos de las cosas dulces, sabemos que este año habrá muchos niños dejándoles las Minis de Navidad junto a sus cartitas”.

Como todas las donas de Krispy Kreme, las donas de Navidad se preparan diariamente en cada tienda y son decoradas con mucha ilusión y brillo de forma artesanal, como lo harían los duendes del taller de Santa en el Polo Norte, para garantizar su calidad y frescura. Esta colección de Minis Navidad es una creación del equipo de Krispy Kreme Puerto Rico y no están disponibles en ningún otro país.

Las Minis de Navidad edición limitada se pueden comprar en cajas de 16 donas, perfectas para compartir con tus seres queridos, y están disponibles por tiempo limitado hasta el 6 de enero de 2021 en todas las tiendas Krispy Kreme en Puerto Rico.

Las tiendas Krispy Kreme Doughnuts de Puerto Rico están ubicadas en; Caguas, Carolina, Dorado, Guaynabo, Hatillo, The Mall of San Juan, Ponce y Mayagüez. Las tiendas están abiertas de lunes a domingo de 7am a 10pm y en The Mall of San Juan de 10am a 7pm de lunes a sábado y de 11am a 7pm los domingos. Para más información sobre Krispy Kreme visite www.facebook.com/krispykremepr – o llame al 1-877-657-4779 (1-877-6KRISPY)”.