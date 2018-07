Estará en vigor presupuesto propuesto por alcalde viequense

Redacción Presencia

VIEQUES – Pese a que la semana pasada la legislatura municipal de Vieques rechazara el presupuesto 2018-2019, propuesto por el alcalde de ese municipio, Víctor M. Emeric, el presidente de mencionado cuerpo legislativo, Gypsy Córdova, aclaró a este medio que en estos casos el presupuesto (aunque rechazado) pasa a ser aprobado automáticamente.

Mediante un comunicado de prensa, Córdova sometió las razones por las cuales la legislatura municipal rechazara -por unanimidad- el presupuesto presentado por el alcalde de Vieques entre las que figuran: Consideración de llenar 60 vacantes nuevas, mientras empleados permanentes siguen en jornada reducida a 5 horas. Consideración de aumentar salarios a puestos de confianza y jefes de dependencias; y partida para fiestas patronales por $75 mil.

“De acuerdo a la Ley de Municipios Autónomos, cuando una legislatura municipal no aprueba el presupuesto propuesto por el ejecutivo el mismo pasa a ser aprobado automáticamente. Quiere decir que, aunque fue rechazado por la legislatura municipal, el presupuesto que el alcalde sometió es el que estará en vigor”, sostuvo Córdova.

Por su parte, Emeric puntualizó que los señalamientos y acusaciones por parte de la legislatura municipal hacia él “alteran ciertas realidades”. En un comunicado de prensa, este aclaró punto por punto “las acusaciones” de la legislatura y les solicitó (a los legisladores municipales) que “depongan su actitud hostil hacia esta administración”.

“La otra realidad es que en el presupuesto, y eso no lo dicen, está asignada la jornada de siete horas durante el año fiscal para empleados municipales permanentes y el bono de navidad. Además, la legislatura municipal no dice que sus miembros fueron los únicos que no estuvieron dispuestos a hacer sacrificios y se opusieron enérgicamente al que se les bajara sus dietas. Al contrario, realizaron más comisiones y sesiones. Cada legislador sigue recibiendo $100 cada vez que se reúnen”, manifestó el primer ejecutivo viequense.

No obstante, el presidente de la legislatura municipal negó las declaraciones del alcalde que aseguró que la no aprobación del presupuesto se debía a las disputas y diferencias de Córdova con él.

“La legislatura municipal como cuerpo se vio obligada en hacer unos señalamientos en organismos de ley porque no seríamos cómplice de actos delictivos del alcalde. Eso no quiere decir que hay una agenda personal. Es que estamos cumpliendo con nuestro deber y liberar nuestra responsabilidad fiscal”, terminó diciendo Córdova.