Este año no abrirá ‘La Feria The Park’

(Foto/Suministrada)

SAN JUAN – Ante las miles de llamadas recibidas en las oficinas de Famma Events, los productores de la compañía de grandes eventos familiares, así como de La Feria The Park, informan que en esta Navidad no se abrirán los portones del tan esperado evento.

“Hemos recibido miles de llamadas de personas que interesaban viajar en grupos de diferentes pueblos de la Isla para disfrutar de lo que ellos habían convertido en una tradición, visitar La Feria The Park. Desafortunadamente este año, nos vimos precisados a cancelar el evento, debido a las restricciones del Departamento de Salud por la pandemia del Covid, La Feria The Park no abrirá sus puertas”, indicó Josantonio Mellado, Presidente de Famma Events.

Por casi tres décadas, La Feria the Park ha sido el evento que miles de familias han convertido en una costumbre navideña, disfrutar de este ambiente tan especial para todos las edades.

“No podemos abrir el evento y dejar a los niños menores de 12 años afuera. La Feria es un evento familiar con atracciones para niños pequeños, de mediana edad y adultos. No sería justo que unos disfruten y otros no”, terminó diciendo Mellado.

La compañía informó además que ya se están preparando para poder anunciar a mediados del próximo año las fechas en que se abrirán los portones en el 2022, cuando se encenderán las luces de las decenas de máquinas de diversión que son para el disfrute de todos, tanto grandes como chicos.