Los estudiantes de la escuela Isidro A. Sánchez estarán en horario alterno en la escuela Rafael N. Coca.”

Redacción Presencia

redaccion@presenciapr.com

LUQUILLO- Luego de unos días intensos, de incertidumbre y llenos de ratas, la directora de la escuela superior Isidro A. Sánchez, en Luquillo, informó que se llegó a un acuerdo por el bienestar de los estudiantes. Tras una aparente plaga de ratas en el plantel escolar, se ideó reubicar a los estudiantes dentro de la misma escuela, pero en otra zona, donde, aparentemente, no se había detectado la presencia de este roedor. Sin embargo, esta decisión no fue bien vista por los padres, por lo que decidieron realizar un paro frente a los portones de la escuela y no llevar a sus hijos a tomar sus clases, hasta tanto no se resolviera la situación. Al cierre de esta edición, se confirmó que los sobre 600 estudiantes de la escuela Isidro A. Sánchez se moverán desde el jueves, 10 de octubre, para la escuela Rafael N. Coca en periodo alterno.

El portavoz de los padres, José Edgardo Alvira confirmó que el horario temporero será de 12:30 p.m. a 5:30 p.m. hasta tanto culmine la fumigación en la escuela Isidro A. Sánchez. Los grupos serán del mismo tamaño de los que había en la Isidro, lo que asegura que no habrá hacinamiento, ya que era una de las preocupaciones principales de los padres.

Asimismo, la directora de la escuela, Maritza Ortiz Hernández, informó que el proceso de fumigación comenzará esta semana, pues ya recibieron todas las cotizaciones de las empresas privadas que van a hacer los trabajos. Por otra parte, la limpieza de los conductos de aire iniciará desde el lunes, 14 de octubre.

Por otra parte, ya se coordinó con la transportación y Comedores Escolares. En el caso de la empresa encargada de la transportación esta aceptó el cambio de horario con la condición de que los trabajos se terminen no más tardar en diciembre. Según Alvira, las labores pudieran estar finalizadas en lo queda de octubre o principios de noviembre.

Luego de que se oficializara la existencia de la plaga de ratas en el plantel escolar, los padres, maestros y estudiantes se reunieron y se organizaron para hacer un paro frente a los portones de la escuela. “El lunes, 7 de octubre entramos a la escuela e hicimos la propuesta para hacer un paro el martes, porque no visionamos que el problema se haría viral tan rápido, pero qué bueno que en Puerto Rico todavía queda gente honesta, y actuaron rápido. Yo fui a la escuela porque había un noticiero y quería presentar el problema que teñíamos y para mi sorpresa encontramos más problemas, la biblioteca se le está cayendo encima a la bibliotecaria, literalmente tenemos fotos que lo evidencian, además de hongo, sucio y lo descuidado que está el plantel escolar”, explicó Alvira.

En medio de la investigación de los padres se descubrió que la Autoridad de Edificios Públicos no había visitado el plantel desde el verano pasado, cuando se supone que esa agencia sea la encargada de la limpieza y acondicionamiento del edificio.

Una vez se hizo pública la situación, el alcalde de Luquillo, Jesús “Jerry” Márquez Rodríguez envió brigadas para realizar una limpieza en las áreas verdes de la única escuela superior en ese municipio. El ejecutivo municipal, también, le exigió al Departamento de Educación que asuman su responsabilidad con los planteles escolares y resuelvan esta situación.

“Fuimos claros de que vamos a estar vigilantes de que todo el proceso culmine en el mes corriente para regresar a la normalidad en noviembre. Entendemos que las condiciones no son las ideales y todos vamos a tener que hacer ajustes a nuestra vida cotidiana, pero, lamentablemente, es lo más que podemos hacer. Reconocemos que todas las partes están dando lo más que pueden para resolver la situación lo antes posible. Queremos que los estudiantes regresen a sus clases y en su escuela, pero con las condiciones adecuadas”, puntualizó Alvira.