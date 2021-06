Estudiantes de Fajardo realizan graduación sin apoyo de la escuela

(Fotos/Suministradas)

FAJARDO – Los estudiantes de la clase graduanda de cuarto año de la Escuela Vocacional Ana Delia Flores del pueblo de Fajardo, realizaron su graduación presencial sin la asistencia y sin el apoyo del personal administrativo de la escuela. La directora escolar se opuso a realizar una graduación presencial y los estudiantes la realizaron por su cuenta.

Anamaris García, presidenta de la clase graduanda, explicó que ella y sus compañeros de clases querían una graduación presencial para cerrar su ciclo escolar. La joven dijo que la directora escolar, Hilda Collado, se negó a darle una reunión y se negó a escuchar las peticiones de los estudiantes.

La insistencia de los jóvenes surgió cuando la directora les dijo que solo tendrían un acto virtual y no presencial. Esto a pesar de que las demás escuelas del pueblo, tanto públicas como privadas, tenían su evento de graduación presencial.

“La directora solo me contestó por texto, que tenía que desistir de hacer la graduación, no quiso escucharnos. Ese era nuestro sueño. Ahí fue que se me ocurrió hablar con el alcalde y pedir su ayuda, conté con la ayuda del alcalde y el apoyo de los padres y estudiantes. Así pudimos desfilar con nuestras togas”, manifestó la presidenta de la clase graduanda.

El alcalde del pueblo, José Aníbal Meléndez Méndez, les cedió las facilidades del Coliseo Municipal y los estudiantes se encargaron de montar el escenario. Hubo decoración, acto protocolar y cerraron con una batucada.

“Ante la petición de la presidenta de la clase y sus argumentos no podía negarme sino sumarme y ayudarlos a completar su sueño. Hoy estoy en su acto de graduación simbólica apoyándolos porque son jóvenes fuertes, emprendedores, que finalizan una etapa escolar que estuvo repleta de retos y dificultades y ellos pudieron seguir. Son jóvenes llenos de sueños solo tenemos que apoyarlos para que sigan adelante”, manifestó el alcalde.

La graduación inició con el desfile de unos 100 estudiantes, todo ellos contaron con el apoyo de sus padres desde las gradas del Coliseo. No hubo ninguna representación escolar, no hubo mensajes de parte de la escuela y los estudiantes honores y alto honor no pudieron recibir las medallas y reconocimientos.

Sin embargo, el Coliseo retumbó con el entusiasmo y festejo de los estudiantes. Cabe destacar, que el evento se realizó siguiendo las medidas estrictas de seguridad que tienen todas las facilidades municipales para prevenir contagios con el Covid19.

Cabe destacar que, el alcalde tiene un evento para todos los graduandos fajardeños, el 11 de junio, frente a la plaza pública. El evento es tipo servi carro y habrá música en vivo, regalos, sorpresas y desfilaran en sus autos por una enorme alfombra roja.

Asimismo, el alcalde anunció que estará otorgando, a cada estudiante que finalizó la escuela superior con promedio de Alto Honor, un incentivo económico de $300. También, hará entrega al resto de los graduados, de cuarto año del pueblo, un incentivo de $150. Es importante resaltar, que este incentivo será exclusivamente para los estudiantes que son residentes de Fajardo y se trabajará con las listas de cada escuela. Cada plantel escolar anunciará a los estudiantes el modo y fecha para recoger la aportación municipal.