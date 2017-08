Estudiantes de UPRH viajan a EE. UU. para ver el eclipse solar

HUMACAO – La Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPRH) tendrá una delegación del Observatorio Astronómico del recinto en Carolina del Sur para ver el eclipse solar. También estarán tomando medidas de los cambios de las nubes y la temperatura durante el eclipse para el programa de NASA Global Learning and Observations to Benefit the Environment (GLOBE).

“Deseaba con ansias algún día poder observar un eclipse solar total en persona desde que comencé a trabajar en el Observatorio cuando era estudiante subgraduada y ví vídeos sobre este tipo de evento. Hoy día tengo la dicha de cumplir esa meta y como profesora me llena de tremenda satisfacción el poder llevar a estudiantes conmigo a presenciar tan majestuoso evento, el cual se que tendrá un impacto significativo en sus vidas y aumentará su pasión por el mundo de la Astronomía”, aseguró Desireé Cotto Figueroa, directora del Observatorio Astronómico de la UPRH.

La Dra. Cotto Figueroa estará viajando junto a 10 estudiantes, 9 del Departamento y uno de escuela superior, que trabajan junto a ella investigaciones en el Observatorio Astronómico de la UPRH. Dicho grupo viajarán a Carolina del Sur para observar el eclipse solar que cruzará los Estados Unidos desde Oregon hasta Carolina del Sur el lunes, 21 de agosto de 2017.

Un eclipse solar total es el oscurecimiento total de el Sol debido a la alineación de el Sol, la Luna y nuestro planeta Tierra. Cabe señalar que no es frecuente tener la oportunidad de contemplar un eclipse total de Sol, especialmente en Puerto Rico. La última vez que ocurrió un eclipse solar total en Puerto Rico fue el 26 de Junio de 1405 y el próximo será el 17 de Octubre de 2153.

Según la Directora del Observatorio Astronómico de Humacao, este viaje les proveerá una oportunidad única de contemplar tan gran espectáculo natural por primera vez en sus vidas. Será una tremenda experiencia educativa para los estudiantes en la cual también tendrán la oportunidad de tomar fotografía de el eclipse solar total utilizando el telescopio de la UPRH con filtro solar.

La oportunidad de observar el eclipse solar total para mi representa una oportunidad que muy pocos tienen. Representa la motivación de continuar con mis deseos de hacer estudios postgrado en alguna materia relacionada a la astronomía. Es la oportunidad de ver un fenómeno más que espectacular y presenciar una maravilla astronómica”, expresó Néstor Marquez, estudiante participante del Observatorio de Astronómico de UPRH.

La profesora Cotto Figueroa invitó a todos los interesados en este evento a mantenerse conectado a la página de Facebook del Observatorio Astronómico UPRH ya que ellos estarán compartiendo fotos y videos del eclipse.