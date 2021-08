Exalcalde de Ceiba reclama beneficios por desempleo

Ángelo Cruz Ramos. (Foto/Archivo)

CEIBA – El exalcalde del municipio de Ceiba, Ángelo Cruz Ramos, emitió una solicitud al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos reclamando los beneficios del Seguro por Desempleo por los años que trabajó como alcalde del pueblo. La reclamación se hizo señalando “abandono voluntario del trabajo”.

Según la Ley Núm. 74 del 21 de junio de 1956, Ley de Seguridad de Empleo en Puerto Rico, enmendada, establece en la sección 2 (k)(6) p (5)(i), que los beneficios del desempleo no están disponible para un funcionario ocupando un cargo electivo. El puesto de alcalde es un cargo electivo a cuatro años. Como consecuencia de la estipulación en Ley, el exalcalde no puede reclamar beneficios por desempleo como exalcalde, ya que no le corresponden.

Con dicha reclamación, según un comunicado de prensa, el exalcalde podría estar incurriendo en fraude al gobierno de Puerto Rico. Cruz Ramos solicitó al Departamento del Trabajo una audiencia ante un árbitro para defender su solicitud de reclamación del beneficio por desempleo.

El exalcalde juramentó a su cargo en enero de 2013, cargo que perdió cuando no fue elegido por el pueblo en las Primarias realizadas en agosto de 2020. Posterior a su derrota, Cruz Ramos, presentó su renuncia al cargo de alcalde en diciembre de 2020.