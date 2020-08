Exigen cierre del Centro Gubernamental de Carolina para evitar brote de COVID-19

CAROLINA – Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, como representante de los trabajadores del Departamento de la Familia exigió hoy el cierre del Centro Gubernamental de Carolina donde están ubicadas las oficinas regional y local del DEFAM de Carolina, ante la confirmación de cinco casos positivos a Covid 19 en dicho edificio. El sindicato exige desinfección total y pruebas a todos los empleados, según se establece en el protocolo.

“Hay cuatro casos positivos en las diferentes oficinas del Departamento de la Familia en dicho edificio: 2 en la oficina regional, 1 en la oficina local de Carolina y 1 en el piso de asume. Se nos informó qué edificios públicos que están ubicados en el 3er piso, también hay 1 caso a Covid 19. Esto es bien preocupante, entendemos que se tiene que detener un posible brote en este edificio. Por eso le solicitamos al Departamento de la Familia que cumpla con su responsabilidad, cierre estas oficinas, haga el proceso de desinfección necesario y se mande a todos los empleados a realizarse la prueba de Covid. No podemos seguir permitiendo que los casos sigan en aumento, ya que esto pone en riesgo la vida y salud de los trabajadores sus familias” explicó Yolanda Pizarro, Coordinadora Regional de SPU, Local 3234 UPETEC.

Pizarro indicó que hasta el momento la agencia lo que ha hecho es enviar a un trabajador de Edificios Públicos a limpiar los escritorios con un pañito y nada más. “Eso no es una limpieza profunda para desinfectar y manejar el virus. Además no enviaron a todos los que tuvieron contacto con los compañeros contagiados a hacerse la prueba. Con esta enfermedad hay muchas personas asintomáticas y la única manera de saber si tienen o no el virus es con la prueba.” señaló.

Los trabajadores se sienten sumamente preocupados ante la situación y molestos ante la inacción del Departamento de la Familia ante estos casos.