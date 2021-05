Exigen disculpa pública a Senador Juan Zaragoza por catalogar a viequenses y culebrenses como ‘4 gatos’ (Video)

Juan Zaragoza, senador por el PPD. (Foto/Suministrada)

VIEQUES – El alcalde de Vieques, José ‘Junito’ Corcino Acevedo, exigió que el presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, Juan Zaragoza Gómez, una disculpa pública por haber descrito a los residentes de dicha isla municipio como ‘cuatro gatos’ durante una vista pública celebrada ayer, viernes.

“Lo que sucedió ayer, durante una vista pública de la Comisión de Hacienda del Senado, donde este senador del Partido Popular Democrático tuvo el atrevimiento de referirse a los residentes de Vieques y Culebra como ‘cuatro gatos’ es una falta de respeto a nuestros residentes. No hay ninguna excusa para hacer este tipo de comentario tan despectivo y denigrante”, sentenció el alcalde de Vieques en declaraciones escritas.

Durante la vista pública de la comisión en relación al presupuesto operacional del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para el próximo año fiscal (2021-2022), Zaragoza Gómez dijo que todavía están buscando la manera de transportar a ‘4 gatos’ en referencia al servicio de transportación marítima entre las islas municipio y Ceiba.

“Exigimos una disculpa pública de este funcionario. El comentario fue totalmente insensible y una falta de respeto a los miles de puertorriqueños que vivimos en Vieques y Culebra. Sus expresiones distan mucho de lo que el pueblo espera de un oficial electo y deberían ser sancionadas por el pleno del Senado cuando regresen en sesión el lunes”, añadió Corcino Acevedo.

“Voy a dejar algo bien claro para este Senador, en Vieques no somos cuatro gatos, somos un pueblo vibrante, alegre y trabajador. Si él no aprecia esas características, es su pérdida. Pero nosotros no nos vamos a olvidar de este insulto”, finalizó diciendo el alcalde de la Isla Nena.