Exigen respuestas por cancelación de importante convención de turismo

SAN JUAN – El presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, Pablo Torres exigió respuestas al gobierno el miércoles por la cancelación de la celebración en la isla de la Convención del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC en inglés).

“Lamentablemente, el impacto económico y de exposición de nuestra isla como destino turístico, pierde una oportunidad de desarrollo única. Lejos de crear un impacto positivo, la cancelación lleva el mensaje contrario. Por tanto, exigimos que tanto el DMO como el gobierno expresen sin reparos, las razones que llevaron a WTTC a tomar esta decisión”, dijo Torres en una comunicación escrita.

Indicó que esta actividad se planifica con más de un año de anticipación y no es algo improvisado, por lo que resulta algo extraordinario el que se cancele dicha actividad a solo 84 días antes de su comienzo.

El martes Brad Dean, principal oficial ejecutivo de Discover Puerto Rico informó que el evento ya no se haría en Puerto Rico y que sería en Cancún, México.

“Como representantes del sector privado de la industria, tenemos la responsabilidad de exigir explicaciones, las cuales están ausentes en la comunicación emitida por el DMO sobre este particular. La magnitud de este evento requiere que se sepa toda la verdad, para poder tomar las acciones correctivas necesarias y fijar responsabilidades. No se puede despachar esta cancelación livianamente. Ante la situación económica que afecta a Puerto Rico, lo que se amplifica con los eventos que afectan al área suroeste, no podemos sumir la Isla al abismo. Hay que saber toda la verdad. Exigimos respuestas”, agregó.