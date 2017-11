Extienden fecha para jugadores de nuevo ingreso

SAN JUAN – El director ejecutivo de la Liga de Béisbol Superior Doble A, Pedro Vargas, informó que se extendió la fecha de entrega del formulario para jugadores elegibles con miras a la temporada 2018. La nueva fecha límite es el 30 de noviembre de 2017. El documento deberá ser completado por todo jugador que nunca ha participado en el Béisbol Superior Doble A.

También, aquellos jugadores con experiencia a nivel profesional que no pertenezcan a ningún equipo y que no hayan solicitado participación para las temporadas 2016 y 2017. Aquellos jugadores sin experiencia en el béisbol profesional que nunca hayan participado en el Béisbol Superior Doble A pero sí participaron en el Torneo Doble A Juvenil de la Federación de Béisbol no tendrán que completar la solicitud.

Vargas informó que hay solicitudes disponibles en las oficinas de la Federación de Béisbol, en Hato Rey, en horario de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. El formulario, con el nombre “Solicitud de Participación Temporada 2018”, está disponible desde que concluyó la pasada temporada 2017 en http://www.lbsdapr.org/documentos/Formularios.