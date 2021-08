Fajardo se solidariza con Haití 

Alcaldía de Fajardo. (Foto por Héctor J. Álvarez)

Jayleen Rodríguez

jayleen.rodriguez@presenciapr.com

FAJARDO- El municipio de Fajardo creó una campaña de recolección de artículos de primera necesidad para enviarlas directamente hasta Haití. La recolección comenzará el sábado 28 de agosto en Fajardo Gardens y Monte Brisas desde las 8:30 a.m. hasta las 12 del medio día y simultáneamente en la casa Alcaldía de Fajardo y en el Coliseo Tomás Dones, que servirán como centro de acopio.

En los centros de acopio se estará recolectando las donaciones de artículos hasta el 1 de septiembre de 2021 de 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

“Es una campaña del municipio de Fajardo y la comisionada residente, Jennifer González y con la colaboración de las iglesias, organizaciones sin fines de lucro y los voluntarios fajardeños y de pueblos vecinos. La campaña se llama Fajardo por Haití y busca darle una mano ayuda a nuestros hermanos haitianos que están pasando por momentos muy difíciles”, comentó la coordinadora de ayuda social en el municipio de Fajardo, Ana Elena Figueroa.

Los artículos que se están solicitando son: agua embotellada, artículos de primeros auxilios, casetas de acampar, comida enlatada y no perecederos, comida para bebés, desinfectantes para manos, guantes plásticos y de trabajo, medicamentos que no requieran prescripción médica, pañales para niños y adultos, productos de higiene personal, repelente de mosquitos y toallas húmedas. No están aceptando donaciones de dinero, ropa, toallas o sábanas.

Figuero aseguró que luego de que culmine la recolección de artículos ya hay un grupo de voluntarios que se encargarán de empacar y organizar todo en las paletas de madera que donaron algunos comerciantes, para llevarlas hasta el NAVY Frontier, ya que ellos son los encargados de transportar las donaciones a través de una barcaza hasta Haití.