Faltan varios maestros en escuela superior de Luquillo

Vicente Toledo Rohena

redaccion@presenciapr.com

LUQUILLO – Continúan preocupados. Desde antes de dar comienzo las clases, padres, estudiantes y los pocos maestros de la escuela Isidro Sánchez en Luquillo, no sabían cómo sería un programa escolar ante la falta de maestros.

La escuela tiene una matrícula grande, porque llegan estudiantes de Río Grande y Fajardo.”

Una madre identificada como la señora Olmo habló con PRESENCIA para denunciar que en esta escuela faltan de 16 a 18 maestros, aparentemente. Precisamente, el primer día de clases, otra madre que no quiso ser identificada dijo -su hijo cursa el décimo grado- que tuvo tres clases libres por la falta de maestros.

“Soy una madre preocupada que tengo un hijo de nuevo ingreso. Hubo casa abierta para ver el salón asignado porque llega por primera vez a la escuela y además, queríamos saber cuál era el programa de clases. Al ver el programa, tenía las clases regulares para noveno grado, pero solo cuentan con dos maestros: uno para matemáticas y otro para español. O sea, no tienen maestros de ciencias, estudios sociales e inglés”, destacó la señora Olmo.

Según una maestra -que no quiso dar su nombre- también aseguró que faltaban de 16 a 18 maestros, aparentemente, en el plantel escolar. Hasta días antes al inicio escolar, que fue cuando se realizó este reportaje, la situación no había mejorado. Otra maestra reafirmó sobre la crisis de maestros para noveno y hasta cuarto año; mientras los estudiantes de educación especial contaban con un solo maestro.

También, Olmo señaló que una empleada de comedores escolares le informó que hace falta empleados para el comedor y empleados para mantenimiento.

“La directora de la escuela estaba haciendo gestiones, porque hizo un programa en base a los maestros que tenía. Pero eso está en veremos porque el Departamento de Educación envió otro programa; y existe un revolú que no se sabe la hora que es… y esto motivo por la falta de maestros”, dijo Olmo.

“Esta era una escuela de excelencia. La principal mejor no puede ser. Fue maestra de excelencia y es tremenda directora. Es importante señalar que la escuela Isidro A. Sánchez es la única escuela superior en Luquillo. Tiene una matrícula grande porque llegan estudiantes de Río Grande y Fajardo. Hablé con los maestros y me dijeron que no saben qué hacer. Este problema se sabía desde hace tiempo porque muchos de los maestros se retiraron, otros se fueron; y nosotros los padres estamos de manos atadas, al no poder hacer nada. Hemos llamado a los lugares correspondientes y solo nos dicen que esto se va arreglar”, terminó diciendo.

Al momento de escribir este artículo llegó un maestro para dar la clase de inglés; los padres están esperanzados en la llegada de otros para los tres grados de escuela superior, y con premura para los niños de educación especial.