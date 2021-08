Familia exige justicia para hombre asesinado por su pareja en Río Grande

Marisol Rosario Parrilla. (Foto/Suministrada)

Jayleen Rodríguez

RÍO GRANDE – Luego de tres años continúa libre bajo fianza Marisol Rosario Parrilla, la mujer que quemó y apuñaló a su cónyuge en su residencia ubicada en la calle España de la comunidad Las Dolores, en Río Grande. Los hechos ocurrieron el 26 de septiembre de 2018 contra Rigoberto Quiñones Bonano quien estuvo hospitalizado en cuidados intensivos hasta el 17 de noviembre de ese año, cuando falleció.

La familia de Quiñones Bonano está desesperada porque se haga justicia. Desde el 2018, el Tribunal de Justicia de Fajardo ha pospuesto –en repetidas ocasiones– la celebración de la vista preliminar del caso en contra de Rosario Parrilla.

La bitácora de citas y cancelaciones ha sido larga. La primera cita, luego de que se determinara que la acusada era procesable, fue el 16 de septiembre del 2020, pero se canceló y se pospuso para el 28 de enero de 2021. Otras fechas calendarizadas fueron el 4 de junio de 2021; 23 de junio de 2021 y la última que fue el 23 de agosto de 2021, pero se pospuso porque la jueza nunca llegó a la cita y se les dio nueva fecha para el 7 de octubre del corriente.

“Se supone que la fiscalía esté abogando por nosotros, pero no lo hemos sentido así. En más de una ocasión se nos sugirió que llegásemos a un acuerdo con la acusada, donde esta pagara de cinco a ocho años de probatoria por el asesinato de mi hermano, porque según la fiscalía este caso sería largo y muy tedioso. Sin embargo, no veo que sea justo para nosotros que ella solo pague cinco años de probatoria por un asesinato, por lo que decidimos que queremos que se celebre un juicio para hacerle justiciar a mi hermano”, explicó José Quiñones.

A Rosario Parrilla se le radicaron cargos el 27 de septiembre de 2018, por violencia doméstica, tentativa de asesinato, incendio agravado y Ley de Armas. El diciembre de 2018, otro cargo por asesinato en primer grado fue radicado.

Según la información, los hechos ocurrieron en la habitación de su residencia y el perjudicado salió de la casa para tratar de extinguir el fuego con una manguera, y fue entonces que Rosario Parrilla, según consta en la denuncia, lo apuñaló en el hombro. La pareja llevaba 17 años de relación.

“Toda muerte es importante, pero sentimos que en nuestro caso como es una mujer que asesinó a un hombre, no se le ha dado la importancia que el caso merece. Hemos visto que cuando único trabajan el caso es cuando acudimos a la prensa”, dijo el hermano del occiso.

Asimismo, se informó que Rigoberto Quiñones Bonano trabajó por más de 30 años como guardia penal del centro correccional EL Zarzal ubicado en Río Grande. “Nosotros como familia sentimos que no hay empatía con este caso. Él dedicó su vida al servicio público y el mismo sistema le ha fallado. Mi mamá tiene 86 años y vive en depresión por culpa de que todavía no se le ha hecho justicia a la muerte de mi hermano; ella no se quiere morir antes de que se haga justicia”, recalcó Quiñones.

A su vez, mencionó que la acusada está libre bajo fianza con un grillete y que se le ha visto paseando en la libre comunidad.

Por otro lado, la fiscal del Distrito de Fajardo, Phoebe Isales Forsythe, reaccionó a este caso a través del noticiero Las Noticias (Teleonce) en declaraciones escritas. “El ministerio público ha estado listo en todo momento durante el transcurso de este caso. Sin embargo, el proceso se ha suspendido en varias ocasiones a petición de la defensa de la acusada quien estuvo bajo evaluación. Aunque se realizaron múltiples gestiones para adelantar la fecha, no fue posible, ya que la acusada (Marisol Rosario Parrilla) tiene tres abogados de defensa”, puntualizó.