FCT defiende el bono de Navidad como medida para reactivar la economía

BAYAMÓN — El presidente de la Federación Central de Trabajadores (FCT-Local 481 UFCW), Andrés Lloret Gutiérrez, manifestó que contrario a lo que opine el presidente de la Junta de Control Fiscal, José B. Carrión III, otorgar del bono de Navidad a los empleados públicos ayuda a reactivar la economía.

Lloret Gutiérrez indicó que tras enfrentar los efectos de los huracanes Irma y María, los empleados y empleadas del sector público usan el bono navideño para hacer compras de artículos que les permitan enfrentar la emergencia que todavía enfrenta gran parte de la población.

Afirmó que aun cuando usaran parte del bono para obsequios, esas compras generan actividad económica para una gran cantidad de comercios que ha visto mermados sus ingresos ante el paso de esos dos fenómenos atmosféricos.

“Aquí la única imprudencia es que en medio de toda esta devastación, tanto Carrión como Jaresko, los demás miembros y asesores por contrato de la Junta de Control Fiscal no han hecho un solo sacrificio en sus altos salarios y beneficios que tiene que pagar el pueblo de Puerto Rico”, sostuvo el líder sindical. “Carrión no tiene moral para exigir que no se otorgue el bono de Navidad cuando le paga más de $600 mil a Natalie Jaresko y mantiene decenas de jugosos contratos a asesores”, sostuvo el presidente de la FCT.

Recalcó que los comercios locales fueron grandemente afectados y que si la Junta de Control Fiscal realmente quiere que Puerto Rico supere esta crisis, debería buscar soluciones para reactivar la economía. “Hasta ahora, no hemos escuchado ni una sola idea de la Junta para que la economía puertorriqueña salga a flote”, recalcó Lloret Gutiérrez.

La FCT representa a trabajadores del sector público y privado en talleres como: las cooperativas de ahorro y crédito y de vivienda, Tres Monjitas, Carmela Foods, la Comisión Industrial, el Sistema de Retiro de Maestros, la Compañía de Parques Nacionales, la Junta Reglamentadora de Comunicaciones, el Comisionado de Seguros, el Departamento de Vivienda y la Administración de Vivienda Pública, entre otros. Puede seguir a la FCT en Facebook: @federacioncentraldetrabajadores.