Federación de Maestros cuestiona falta de recursos en escuelas especializadas

SAN JUAN – La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) afirmó que el Departamento de Educación “parece tener una política de reducir la oferta académica de las Escuelas Especializadas del país hasta provocar su eventual desaparición”.

Como muestra, Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la FMPR, citó la manera como han iniciado las clases en la Escuela Especializada en Artes Pablo Casals ubicada en Bayamón. “A tres semanas de iniciado el semestre escolar, faltan por llegar dos maestros de teatro y dos de música. Se ha señalado que hoy martes 22 de agosto debe llegar un maestro de teatro y uno de música. Sin embargo, las dos plazas vacantes restantes fueron rechazadas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). La administración del plantel ha realizado las gestiones para tener los recursos humanos necesarios pero el gobierno y el Departamento de Educación se convierten en obstáculos para que sus estudiantes reciban una educación de calidad,” afirmó.

“Esta escuela requiere además una bibliotecaria que no ha sido nombrada. Falta nombrar una plaza de Salud, lo que ha obligado a unir grupos y provocado hacinamiento con salones de hasta 40 estudiantes o más. Lo mismo ocurre con los estudiantes de teatro y música que les negaron llenar las plazas de maestros. El hacinamiento impide la atención individualizada y reduce el aprovechamiento de los niños, niñas y jóvenes. Esto es, además, una manera de desalentar el que los estudiantes permanezcan en estos programas”, añadió Martínez Padilla.

Otra escuela afectada es la Bilingüe Padre Rufo de San Juan, especializada en ofrecer español como segundo idioma a niños y niñas que no hablan ese idioma. “Los estudiantes los tienen tomando clases de español regular. No están asimilando las materias y no pueden desempeñar tareas sencillas debido a la ubicación distorsionada en grupos que no les corresponde. El Departamento de Educación se niega a nombrar la plaza de maestro bilingüe. Además, tienen una maestra de Educación Especial con grupos de hasta 60 estudiantes pues falta otra plaza por llenar. Falta un maestro de matemáticas. Tampoco cuentan con bibliotecaria. Estas deficiencias van creando un rezago en estos estudiantes que marcará su desempeño de por vida”, denunció la líder magisterial.

La Federación de Maestros indicó que nada de esto se toma en consideración al momento de evaluar a los estudiantes por medio de pruebas estandarizadas como las META-PR.

En la Escuela Especializada en Talentos José Campeche de Bayamón faltan por nombrar dos maestros de segundo grado, dos de primer grado y uno de quinto grado. “El Departamento de Educación tomó la medida arbitraria y antipedagógica de unir los grupos, colocando más de 30 estudiantes por salón en los diferentes grados por no cumplir con la responsabilidad de hacer los nombramientos correspondientes. Aun después de este arreglo, sigue faltando un maestro de quinto grado y uno de inglés”, informó Martínez Padilla.

“En la Escuela Especializada Blanca Vélez de Fajardo ubicada en Bayamón faltan tres maestros bilingües que, aunque ya se realizaron las pruebas de dopaje, no han sido nombrados por el Departamento de Educación. Varios grupos de estudiantes se han visto afectados y el horario fue alterado para que todos tomaran sus cursos. Aun así, un grupo se queda sin tomar clases diariamente”, explicó.

Según el Departamento de Educación “las escuelas especializadas están diseñadas para atender los talentos, habilidades e intereses de los estudiantes para ofrecer alternativas innovadoras de enseñanza…”

“Sin embargo, todos estos obstáculos convierten las escuelas especializadas en un verdadero via crucis para nuestros niños y niñas con talentos especiales, derrotando el propósito de estas y amenazando su permanencia dentro del sistema público de enseñanza. Todo parecería indicar que existe un objetivo oculto de desmantelarlas. Urgimos al Departamento de Educación a atender las deficiencias y falta de personal en estas escuelas y no desalentar el desarrollo de las capacidades de nuestros estudiantes”, finalizó Martínez Padilla.