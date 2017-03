Federales incautan 40 mil condones falsos

SAN JUAN – Agencias federales como Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Protección Fronteriza (CBP) y la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) incautaron el miércoles, un cargamento de 40 mil condones falsos supuestamente provenientes de China.

“El tráfico de productos falsificados es simplemente ilegal y en algunos casos se convierte en un problema de salud y seguridad pública y en ocasiones amenaza la seguridad nacional”, dijo Ricardo Mayoral, el agente especial que supervisa las operaciones del ICE-HSI en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos mediante declaraciones escritas.

Sin embargo, con el fin de proteger la integridad de la investigación, actualmente en curso, la agencia no ofreció detalles sobre cómo se interceptaron los condones falsificados ni proporcionó los nombres de las personas involucradas en la importación ilegal de la mercancía.

No obstante, las agencias federales instan a los consumidores de que los preservativos falsificados, así como los cosméticos y los productos de belleza, a diferencia de las marcas legítimas, no están sujetos a estrictos controles de calidad y pueden contener sustancias que podrían causar problemas de salud a largo plazo y sólo deben comprarse con buena reputación víveres. En el pasado, los cosméticos incautados han encontrado que contienen sustancias peligrosas incluyendo cianuro, arsénico, mercurio, plomo, orina y excrementos de ratas. Los condones falsos no protegen al usuario contra las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo

Cualquier persona con información sobre la venta de falsificación de cosméticos puede visitar el sitio web IPR Center en IPRCenter.gov para enviar una sugerencia. También se pueden hacer informes a la línea de puntaje HSI en 1-866-DHS-2-ICE.