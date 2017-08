FEI busca sacar al abogado de Perelló del caso por supuesta corrupción

SAN JUAN – El expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borrás, se expresó el martes confiado de que saldrá airoso del proceso judicial en su contra.

“Yo siempre he dicho que cuando tiene la verdad, tiene la verdad. Es un proceso difícil, no cabe la menor duda. Nunca en mi vida pensé que lo iba a vivir, pero cuando uno tiene la tranquilidad de la verdad, puede seguir el proceso con mayor tranquilidad”, dijo Perelló Borrás a su llegada al Centro Judicial de San Juan.

El martes comenzó la Vista Preliminar contra Perelló Borrás por cargos de por perjurio, falsedad ideológica, posesión y traspaso de documentos falsificados, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento injustificado, intervención indebida en las operaciones gubernamentales, malversación de fondos públicos, violación a la Ley de Ética Gubernamental y violación a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas.

Además de Perelló Borrás, Glenn Rivera Pizarro, exayudante del expresidente cameral, enfrenta cargos por extorsión, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento injustificado e intervención indebida en las operaciones gubernamentales.

En el caso, que se ventila en la sala del juez superior Enrique Silva Avilés, los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza Rosario y Leticia Pabón Ortiz tratarán de probar que Perelló Borrás utilizó su posición para favorecer a su amigo y ex recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández.

Hernández Pérez se declaró culpable en el Tribunal Federal de utilizar sus contactos en el PPD para crear empresas y agenciarse contratos gubernamentales.

Además de unas mociones de desestimación presentadas por la defensa de Perelló Borrás y Rivera Pizarro, el juez Silva Avilés tendrá que atender una solicitud del FEI, para sacar del caso al abogado Jose Andreu Fuentes, quien representa a Perelló Borrás.

“Ustedes saben que al juez el señor fiscal le pidió la inhibición al juez y estuvo peleando eso hasta que se resolvió que en derecho eso no procede. Perdieron esa y ahora me quieren sacar a mí”, expuso Andreu Fuentes.

El alegato del FEI es que Andreu Fuentes fue abogado del excontador público autorizado, Lutgardo Acevedo, quien figura como testigo de cargo contra Perelló Borrás. Supuestamente Acevedo donó 10 mil dólares a Jaime Perelló que no fueron reportados en sus informes de la Oficina de Ética Gubernamental.

“Ellos no quieren ver este caso porque no están preparados y saben que este caso no procede. Y como saben que tienen un caso débil, primero atacan al juez y luego atacan a este abogado”, añadió Andreu Fuentes.

El juez citó a las partes para el 14 de septiembre.