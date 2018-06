FEMA continúa en Puerto Rico para ayudar a los sobrevivientes del huracán

GUAYNABO – A pesar de que la fecha límite para solicitar asistencia por desastre venció, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) continúa en Puerto Rico para ayudar a los sobrevivientes del huracán.

Tomará muchos años hasta que Puerto Rico se recupere completamente, un proceso que permanecerá en marcha en muchos frentes. FEMA junto con sus colaboradores federales y del gobierno de Puerto Rico continuará respondiendo a las necesidades de los sobrevivientes y ayudará a reconstruir un Puerto Rico más fuerte y resiliente.

Hasta el 18 de junio, más de 3,000 empleados de FEMA y de otras agencias federales permanecen en Puerto Rico, incluyendo 1,351 empleados contratados localmente. El personal está incorporándose a los centros de recuperación a lo largo de la isla, así como a la Oficina Conjunta de Recuperación (JRO, por sus siglas en inglés) en Guaynabo y a sus instalaciones de apoyo en las oficinas de Aguadilla, Caguas, Manatí y Ponce.

FEMA se asoció con el gobierno de Puerto Rico para operar los centros de recuperación por desastre a lo largo de la isla y 64 centros permanecen abiertos para ayudar a los sobrevivientes. Unos 727,706 residentes de Puerto Rico han visitado los centros.

Se aprobaron más de $1,300 millones en ayudas económicas de FEMA para la recuperación de individuos y familias. Las ayudas de FEMA no tienen que repagarse. La asistencia de FEMA no está sujeta a impuestos y no afectará la elegibilidad de los sobrevivientes para Seguro Social, Medicaid y otras ayudas federales.

Se aprobaron más de $1,600 millones en préstamos por desastre a bajo interés de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa para los propietarios, arrendadores, propietarios de negocios y organizaciones no lucrativas.

Si usted solicitó asistencia, FEMA le exhorta a mantenerse en contacto por teléfono o en persona en un centro de recuperación por desastre para conocer el estatus de su reclamo y actualizar su información de contacto: dirección postal, dirección de correo electrónico y números de teléfono. Informe cualquier liquidación del seguro, así como cualquier daño adicional que haya ocurrido a partir de la inspección de su hogar. Si el seguro de su propiedad paga por cualquier daño que se incluyó en su reclamación de FEMA, FEMA requerirá que se repague esa cantidad.

Hay varias formas de acceder a FEMA:



-Por internet DisasterAssistance.gov/es.

-Llamando la línea de ayuda de FEMA 800-621-3362; para español presione 2. Las personas sordas o que tengan discapacidades auditivas, o alguna discapacidad del habla o que utilicen TTY pueden llamar al 800-462-7585. Los números gratuitos operan diariamente de 7 a.m. a 11 p.m.

-Visitando un centro de recuperación por desastre; encuentre el más cercano en FEMA.gov/es/DRC.

Para más información sobre la recuperación de Puerto Rico, visite FEMA.gov/es/disaster/4339.

La asistencia de recuperación por desastre está disponible, sin distinción de raza, color, religión, nacionalidad, sexo, edad, discapacidad, dominio del inglés o situación económica. Si usted o alguien que conozca ha sido discriminado, llame libre de costo a FEMA al 800-621-3362 (oprima 2 para español) (voz, 711/VRS- Servicio de Retransmisión por Vídeo). Operadores multilingües disponibles. Para TTY llame al 800-462-7585.

