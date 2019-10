GUAYNABO – La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) exhortó a los ciudadanos a participar en el ejercicio de simulacro de terremotos “Gran Shake-Out de Puerto Rico” este próximo jueves, 17 de octubre a las 10:00 a.m.

Según el especialista en Resiliencia Comunitaria de FEMA, Gabriel Vélez, más de 480 mil personas se han registrado para participar en este evento, que servirá como un ejercicio de preparación.

“Toda comunidad, escuela, empresa privada y agencias públicas deben practicar ese día sus planes de emergencia ante terremotos, ya que es una gran oportunidad para ver dónde estamos parados y hacer cualquier ajuste al plan que sea necesario. Y lo más importante: agáchese, cúbrase y sujétese”, indicó Velez.

El pasado viernes, 11 de octubre, se cumplieron 101 años del terremoto de San Fermín que ocurrió en 1918, cerca de las 10 de la mañana. Este ha sido el terremoto más intenso que jamás se haya reportado en la Isla. Un total de 116 personas fallecieron y la pérdida de propiedad alcanzó los $4 millones, cifra cuantiosa para la época, según datos de la Red Sísmica de Puerto Rico, organismo del Departamento de Geología de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Se estima que la magnitud del terremoto alcanzó 7.3 en la escala Richter, catalogado como un evento de gran magnitud.

“En Puerto Rico no se ha experimentado un terremoto catastrófico desde hace 101 años, que precisamente se cumplieron el viernes 11 de octubre. Por eso se escucha tanto decir que ya estamos pasados de tiempo de experimentar otro gran terremoto. No comparto la misma premisa, pero pienso que no se puede bajar la guardia y hay que estar preparados para manejar una situación similar en cualquier momento”, sostuvo Velez.

Según la publicación “Historia de Mayagüez: 1760-1960”, la primera sacudida de San Fermín provocó que se desplomaran alrededor de 700 casas y edificios fabricados con mampostería, ladrillo y hasta cemento. Aunque las casas de madera fueron más resilientes a las sacudidas, más de 1,000 residencias sufrieron daños estructurales. El epicentro del terremoto estuvo localizado a unos 35 kilómetros al noroeste de Aguadilla en el Cañón de la Mona.

“Como el epicentro ocurrió cerca de la costa de Aguadilla, en cuestión de siete minutos después del terremoto ya teníamos una ola de tsunami de 18 pies entrando a esa zona costera, cobrando 40 vidas”, dijo Vélez. “Son muchas las variables que tienen que ocurrir para que se dé o no un tsunami, como por ejemplo la magnitud del terremoto, la profundidad de su epicentro y distancia de la costa”, explicó.

Vélez sostuvo que lo más recomendable ante un inminente tsunami es subir a un lugar alto, siempre y cuando esa estructura no esté en peligro de colapsar y alejarse de la costa inmediatamente si se observa que el mar está retrocediendo.

FEMA recomienda varias medidas de seguridad

Si está dentro de un edificio o casa, debe colocarse debajo de una mesa o mueble que provea protección contra objetos que puedan caer y mantenerse agarrado de la mesa o mueble hasta que el temblor cese. Además, debe protegerse la cabeza y el cuello con los brazos para evadir objetos que caigan. Si está en un edificio alto, es normal que las alarmas de incendio y rociadores se activen.

Si se encuentra dentro de un vehículo, sálgase del carril y estacione su vehículo en el paseo, lejos de edificios, puentes, árboles y tendido eléctrico. Quédese dentro del vehículo. Esté pendiente a deslizamientos si está cerca de una pendiente o montaña.

Tenga una mochila de emergencia en su casa, en su auto y en su trabajo. La mochila debe tener agua, un kit de primeros auxilios, una muda de ropa con zapatos cómodos, meriendas, linterna, radio con baterías, y un silbato.