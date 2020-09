FEMA no ha desembolsado ni una cuarta parte a Naguabo

Jayleen Rodríguez

Jayleen.rodriguez@presenciapr.com

NAGUABO- A tres años de que el huracán María pasara por Puerto Rico, son muchos los municipios que aún esperan que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), le desembolse el dinero para arreglar las instalaciones municipales que sufrieron daños con el paso del fenómeno atmosférico.

“El desembolso del dinero departe de FEMA ha sido bien mínimo; ni una cuarta parte de lo que hemos reclamado es lo que han reembolsado. Ya los municipios hemos hecho los informes, incluso, en muchos de los proyectos ya tengo arquitectos, documentación y todo listo para comenzar a trabajar en la reparación de las estructuras municipales que se vieron afectadas con el paso del huracán María, pero FEMA no nos desembolsa el dinero”, dijo el alcalde de Naguabo, Noé Marcano.

Según Marcano, en todos los municipios de Puerto Rico FEMA no ha desembolsado el dinero en su totalidad. A pesar de que algunos de los proyectos ya están obligados (aprobados), entre FEMA y el COR-3 se pasan el batón y no han desembolsado el dinero para poder darle paso a los proyectos que llevan tres años en espera.

“Estamos atravesando estos procedimientos burocráticos que ha atrasado el desembolso de los fondos que dará paso a la elaboración de los proyectos, que tanto la gente nos pide como lo son estructuras de servicios, puentes municipales, carreteras, recreativas, al igual que carreteras y puentes estatales que se encuentran en las mismas condiciones”, dijo el alcalde en entrevista con Presencia.

La pasada semana, la gobernadora Wanda Vázquez anunció la aprobación de varias partidas de fondos federales que suman $42,578,796 para programas de educación, energía, remoción de escombros, vivienda, violencia doméstica y para mitigar la emergencia del COVID-19, entre otros.

“Se habla de que nosotros no hemos realizado los procesos para que nos desembolsen el dinero, pero eso no es cierto. Lo que sucede es que están confundiendo un proyecto nuevo de vivienda el cual recibió fondos federales para la reconstrucción de los cascos urbanos de los municipios, pero eso no tiene nada que ver con la reconstrucción de los desastres de los huracanes Irma y María”, aclaró Marcano.

El alcalde finalizó diciendo que el municipio de Naguabo reclamó fondos para la reconstrucción de 118 proyectos que se vieron afectados con el paso de los huracanes Irma y María, entre ellos parques, canchas, algunas carreteras y puentes municipales y estales, pero explicó que ese número se reduce porque en el proceso de aprobar los fondos por proyectos, FEMA aglomera lo que son los complejos donde hay cancha, parque y centro comunal en uno solo.

En la actualidad, se encuentran trabajando en ocho proyectos, de los cuales dos ya están próximos a ser inaugurados. “Estos dos proyectos que estaremos inaugurando próximamente se realizaron con fondos municipales y del reclamo del seguro”, aseguró el primer ejecutivo.