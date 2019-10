SAN JUAN – Los portavoces de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) se han contradicho en sus propias declaraciones sobre la asignación de fondos para el hospital de Vieques anunciado por la comisionada residente Jenniffer González Colón.

En la mañana del martes, la portavoz de FEMA Abbey Dennis, rechazó el anuncio que emitió González Colón sobre la asignación de 46 millones de dólares para los trabajos.

“Los informes de que se han aprobado fondos para la construcción de un nuevo Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Vieques son incorrectos. Aunque se ha desarrollado un estimado inicial de costos para el CDT de Vieques, esta etapa del proyecto aún no ha concluido y sigue en curso”, dijo Abbey en comunicación escrita.

“La colaboración entre FEMA, COR3 y el solicitante continúa. Una vez se concrete la aprobación final, el proyecto recibirá los fondos mediante el programa de subvención de Asistencia Pública de FEMA”, añadió.

Esto provocó la reacción molesta de la comisionada residente.

“Yo no me presto para el juego de nadie. Y mucho menos si se trata de claudicar en mi lucha porque lleguen los fondos al hospital. Y ahora que acaben y aparezcan los fondos. Que avancen y resuelvan, porque si van a querer jugar de esta manera, me van a tener todos los días pidiendo donde están los fondos de Puerto Rico.

Me querían ver de buenas, ahora me van a encontrar. Ahora voy a estar todos los días reclamando por esas facilidades en Vieques. Hasta que esto no salga y hasta que no salgan los fondos de los municipios, a mí no me van a callar”, expresó González Colón.

Posteriormente, de la oficina de prensa de FEMA, enviaron unas nuevas declaraciones en las que revocaron sus declaraciones iniciales.

“El proceso para comenzar la construcción de un nuevo centro de salud en Vieques está en curso y hemos llegado a un acuerdo sobre la cantidad estimada de fondos. La semana pasada comenzó un proceso de conciliar las diferencias entre las partidas de costos, que son los elementos particulares de la instalación nueva. Dicho proyecto se encuentra en las etapas finales del proceso según el modelo nacional de implementación de Asistencia Pública, en espera de la obligación de fondos. FEMA continúa con su compromiso de trabajar junto a la Gobernadora Vázquez Garced, la Comisionada Residente González-Colón, COR3 y el Municipio de Vieques durante todas las fases de reconstrucción y esperamos poder brindar un anuncio formal una vez culmine el proceso de asignación de fondos”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, agradeció a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, por lograr la histórica asignación de 46 millones de dólares para la construcción de un nuevo centro de salud en la isla municipio de Vieques.

Según un comunicado, Méndez Núñez aseguró el lunes, que la comisionada residente informó que la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) le notificó del desembolso y aseguró que los fondos federales provienen directamente del programa de Desarrollo Comunitario para Recuperación, mejor conocido como CDBG-DR, en inglés.

El presidente de la Cámara indicó que a principios del mes de septiembre, solicitó al director de asuntos intergubernamentales de la Casa Blanca, Douglas Hoelscher, su intervención para agilizar el desembolso de fondos federales dirigidos a la rehabilitación del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) Susana Centeno, única facilidad hospitalaria en Vieques.

Explicó que en mayo, FEMA anunció que el CDT en Vieques era elegible para reemplazo, luego del nivel de destrozo causado por el huracán María, sin embargo, todavía no se había anunciado alguna asignación de fondos para su rehabilitación y/o reemplazo.

Mencionó que entre algunas de las deficiencias señaladas en el CDT se encuentran serias fallas en la estructura física, particularmente en los techos, el sistema sanitario, el sistema de acondicionadores de aire y red eléctrica, entre otros. El CDT sirve a una población constante de sobre nueve mil residentes.