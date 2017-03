Féminas convocan a un alto el Día Internacional de las Mujeres

SAN JUAN – Portavoces de la Coalición 8 de Marzo (C8M) anunciaron el miércoles que mujeres en todo el País harán un alto el Día Internacional de las Mujeres, al unirse al Paro Internacional de Mujeres, con el lema “Si nosotras paramos, el País se detiene”, un reclamo a que se reconozca el valor económico y social de su trabajo.

“El llamado es a que el 8 de marzo, muestres tu apoyo al Paro Internacional de Mujeres, para crear conciencia que sin nosotras el País se detiene. Que las mujeres no trabajen, que no estudien, que no compren durante esa hora, y así dejaremos sentir al País cuán indispensable somos para que éste camine”, dijo Shariana Ferrer, una de las portavoces del C8M.

Además, hicieron un llamado a que las mujeres vistan de violeta y a que desde sus trabajos, hogares, escuelas o donde se encuentren, manifiesten repudio a la Junta de Control Fiscal y a las acciones contra el Pueblo que está tomando el Gobierno.

La C8M realizará varias de las actividades en los próximos días, que culminarán en el Día Internacional de las Mujeres. Demostraciones con pancartas, marchas, distribución de boletines, comentarios en redes sociales e intervenciones en los medios tradicionales y alternatives, son algunas de estas, se indicó.

Las Mujeres se harán sentir desde muy temprano, el 8 de marzo, con acciones contundentes, incluyendo desobediencia civil. El Paro se hará de 11 de la mañana a 12 del mediodía, en lo que han llamado “Sal pa’ fuera”.

Por otro lado, manifestaron su indignación por “el golpe que la Junta y el Estado quieren asestarle a la Universidad de Puerto Rico, con el recorte de 300 millones de dólares. Nos solidarizamos con las demandas de las universitarias. Las mujeres son la mayoría del estudiantado y muchas de ellas dirigentes del movimiento estudiantil. Además, agradecemos a la Asamblea General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras el respaldo a este Paro de Mujeres y por comprometerse con la perspectiva de género como estrategia para lograr la equidad”, declaró Eva Prados, portavoz de la C8M.

“La crisis fiscal no es culpa del pueblo. Esta crisis es responsabilidad de los gobiernos pasados, el de turno, y de sus respectivas maquinarias políticas. No podemos pagar una deuda sin antes saber qué debemos, porqué y a quién. Es harto conocido que la deuda pública es impagable, y gran parte de ella podría ser ilegítima e ilegal. Es una irresponsabilidad del gobierno exponer al pueblo a pagar una deuda a ciegas sin antes auditarla”,sostuvo Prados.

La abogada advirtió que no permitirás “más corrupción ni impunidad ante la mala administración. Menos las mujeres podemos aceptar políticas de austeridad que quiere imponer la Junta de Control Fiscal para pagar a los bonistas por encima del derecho a la salud, la educación, y de la seguridad de nuestras pensionadas y pensionados. La clase trabajadora ha pagado demasiado por esta crisis. Nos quieren llevar a graves niveles de pobreza y a una crisis económica mayor”.

La separación total entre iglesia y Estado, la violencia de género y el derecho a decidir sobre sus cuerpos son otros reclamos que motivaron el Paro, mencionaron.

“No tenemos acceso a servicios médicos adecuados e intervienen en nuestras decisiones privadas. Encima, enfrentamos violencia de género diariamente. La sobrevivimos en los hogares, en la calle, en centros de trabajo y estudio, y en las acciones del estado. Por ejemplo, uno de los primeros actos de esta administración fue derogar la Carta Circular sobre Educación con Perspectiva de Género, que es una herramienta comprobada para erradicar este tipo de violencia y educar para la Paz. Así paga este gobierno a los sectores fundamentalistas que le hicieron campaña. Las perjudicadas somos las mujeres y la comunidad LGBTTQI”, concluyó Sumayah Soler, portavoz de la C8M y líder del Colectivo Interreligioso de Mujeres de Puerto Rico.

Ruth Arroyo, a nombre de la C8M, denunció que la legislación laboral “aprobada de modo fast track violenta el derecho a un trabajo digno. Las mujeres somos más del 45 por ciento de la fuerza laboral formal. Somos la mayoría en el sector público y de servicios. El retroceso en derechos alcanzados por la clase trabajadora agravará nuestra condición de vida y el problema de la emigración que desangra nuestra población. Para culminar la jornada, nos concentraremos a las tres de la tarde frente al edifico de UBS en la esquina de la Ave. Muñoz Rivera con la calle Chardón. Escogimos UBS porque esta empresa de inversiones es una de las responsables del desfalco de los fondos de pensiones”.

El Paro Internacional de Mujeres reunirá a miles de féminas en más de 30 países, en denuncia de la inequidad por género. La Coalición 8 de marzo se convoca anualmente desde el año 2009 para la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres.