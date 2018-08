Feria de Empleo en El Capitolio

SAN JUAN – Con el propósito de asistir a la ciudadanía en la búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo, la Cámara de Representantes celebrará la próxima semana una Feria de Empleos en donde decenas de empresas privadas y agencias del gobierno federal ofrecerán a los participantes puestos de empleo directo.

La actividad, pautada para el viernes 17 de agosto en la Plaza de la Democracia, justo al frente del ala norte de El Capitolio, contará con sobre 35 compañías en búsqueda de personas para empleo.

“Siguiendo la directriz de nuestro Presidente, Carlos ‘Johnny’ Méndez, de fomentar la ayuda directa y real a la ciudadanía, hemos desarrollado esta singular Feria de Empleo con el objetivo de que aquellos interesados puedan tener la oportunidad de solicitar y ser entrevistado para un puesto de trabajo ese mismo día. Nuestra meta es que de aquí salgan cientos de personas con un empleo, asistiendo así a mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”, comentó Neisa Osorio Castro, Directora de la Oficina de Servicios al Ciudadano, dependencia de la Cámara que organizó la actividad.

“El proceso es uno muy sencillo, cada persona deberá presentarse y completar una solicitud de empleo del proveedor que prefiera para entonces pasar a la evaluación, que incluye entrevista. Si el candidato cumple con los requisitos del puesto en particular, entonces se le solicitarán otros documentos adicionales para completar el proceso de reclutamiento. Exhortamos a todos las personas que estén buscando una oportunidad de empleo, a que se presenten para participar de esta actividad”, agregó la funcionaria cameral.

Los reclutadores atenderán al público, en orden de llegada, a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde.

Entre los proveedores que estarán participando se destacan ISO Group, HR Consulting Solutions, ACT-1 Group, Protalent, Trueblue Hospitality, BPH Business, Alvacom Inc., Supermercados Econo, Génesis Security, Mueblerías Berrios, SARCO Puerto Rico (Church y Pollo Tropical), AFFLAC, Me Salvé, MSSS Inc., Spartant Staffing, Manpower, Kelly Temporary Services, Perfect Cleaning, Burger King, Premium Medical Services, Encanto Restaurants (KFC, Pizza Hut y Taco Bell), I-Planas, Force Temporary, Telemedik, El Mesón Sándwiches, Bermudez, Longo Díaz-Masso, Fidelis, Fuller Brush y el Servicio de Aduanas federal.