Fernando Madera anuncia gira benéfica por Washington DC a favor de Vieques

SAN JUAN – Comprometido con la gesta de la misión de “Vieques en el corazón”, el cantautor Fernando Madera anunció una gira por Washington D.C., donde surgió la iniciativa de puertorriqueños en la diáspora para ayudar a la isla municipio.

Madera cumplirá con una serie de compromisos de recaudación de fondos – del 25 al 29 de julio- para seguir dando la mano a los damnificados del embate del huracán María en Vieques.

El artista puertorriqueño confirmó su visita de cinco días a la capital federal para realizar conciertos, ofrecer una clase especial a niños sobre cómo utilizar su cuerpo para producir música y regalar sus temas a pacientes de un hospicio de SIDA.

“La misión de ‘Vieques en el corazón’ es una oportunidad para ayudar a la gente a sanar a través de la música. La canción cura, igual que el agua salá; desde joven he ido a visitar Vieques esporádicamente buscando olvidarme de mis problemas, si alguno, o solo a desconectarme por un rato”, indicó el talentoso artista.

Destacó que “luego del fenómeno que azotó nuestra isla, me parece un bonito intercambio de amor no olvidarme ni desconectarme de la gente y los espacios que en tiempos anteriores me han ayudado a ser feliz”.

Al conocerse la devastación provocada por el fenómeno atmosférico, Mónica Rivera -amiga y seguidora de la música de Fernando Madera-comenzó de inmediato a recolectar artículos de primera necesidad y recaudar fondos. Luego, al enterarse de que Madera llevaba su música a los hogares boricuas devastados, lo motivó a compartir esa misma alegría con sus compatriotas en Washington DC, ya que atravesaban también períodos de angustia al estar lejos de sus familiares. Durante la visita de Madera en noviembre del año pasado a Washington, D.C. surgió, entonces, “Vieques en el corazón” con un concierto benéfico.

El intérprete se trasladó el pasado 6 de enero a Vieques con miembros de la entidad para compartir su música casa por casa y entregar donativos a organizaciones y familias en necesidad. Nuevamente, en abril de este año visitaron la isla municipio con clínicas de artes marciales, judo, yoga y boxeo, más un show de Madera en la plaza pública.

