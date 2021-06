Ferries del Caribe y La Guardia Nacional de Puerto Rico realizan vacunación masiva en San Juan

(Toma de Pantalla)

SAN JUAN – Ferries del Caribe empresa de transportación marítima de pasajeros entre Puerto Rico y República Dominicana en conjunto con la Guardia Nacional de Puerto Rico y el Departamento de Salud estará realizando una vacunación masiva en el Muelle Panamericano 2 en San Juan los días 18, 21, 23 y 25 de junio de 2021 de 8:00am a 5:00pm.

“Actualmente toda nuestra tripulación y los empleados de Ferries del Caribe están vacunados y queríamos extender este esfuerzo a todos nuestros clientes con o sin viajes programados, así como a las comunidades aledañas al puerto donde atraca nuestra embarcación MV Kydon”, comento Néstor González Jr., Presidente de Ferries del Caribe.

“Para nosotros es una gran satisfacción poder aportar también con la comunidad dominicana ya que toda persona que viaje en el barco esos días podrá vacunarse en Puerto Rico al momento de desembarcar”, añadió el González.

Las vacunas que estarán disponibles son la Pfizer para personas mayores de 12 años y la de Johnson a Johnson para mayores de 18 años. La vacuna de Pfizer requiere dos dosis y la de Johnson & Johnson una dosis. Para la segunda dosis de Pfizer la Guardia Nacional le indicará cuándo y dónde debe asistir. “Continuamos uniendo esfuerzos, esta vez con Ferries del Caribe, para llegar hasta donde sea necesario vacunando contra el COVID-19 a la población que aún no lo ha hecho y contener efectivamente esta Pandemia. Aprovechamos la ocasión brindada por Ferries del Caribe para continuar esta batalla en contra del COVID-19 desde su terminal en el Muelle Panamericano 2 en Isla Grande. Queremos vacunar a todas las personas posibles, en todos los lugares necesarios para así romper la cadena de infección viral y comenzar a ver realmente el final de esta emergencia. Necesitamos la cooperación de todos en este proceso, ya que la Pandemia aún no ha terminado y este no es el momento para bajar la guardia”, dijo el Ayudante General de Puerto Rico, General de División José J. Reyes.

Se exhorta a todos los pasajeros que viajen a República Dominicana o que lleguen a Puerto Rico los días aquí indicados, que aprovechen esta oportunidad y se vacunen, para acabar de una vez con el COVID-19. Solo se requiere que presente una identificación con foto y se estará atendido por orden de llegada. De tener alguna duda o pregunta se puede comunicar con Ferries del Caribe al 787-622-4800.