Fin de semana de estrellas en el baloncesto loiceño

LOÍZA – Los jugadores de baloncesto y loiceños, Ángel Luís Polaco Pizarro y Chris “Yommy” Pizarro Pérez, tuvieron una destacada participación en el 2da edición del Toyota All Star Game Day de la Liga Puertorriqueña de Baloncesto (LBP) celebrado el pasado domingo, 9 de febrero en la cancha Santos “Titito” Rivera de Jayuya.

Los eventos celebrados en el Juego de Estrellas comenzaron desde las 10:00 a.m. con las competencias de 3×3, competencias de confinados, juego de la 2da Selección de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña vs Atletas de Alto Rendimiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación, All Star Challenge (competencias de donqueo, tiro libre, tiros de 3pts y destrezas con obstáculos) y el juego final de la 1era Selección Toyota All Star Game LBP.

La Liga de Baloncesto Puertorriqueña (LBP) derrotó con marcador de 91a 88 a la Selección de Alto Rendimiento del Departamento de Corrección (DCR) en la que el loiceño Ángel Luis Polaco Pizarro, de los Cocoteros de Loíza, fue el máximo anotador del partido con 23 puntos y 17 rebotes.

Por otro lado, la 3era Selección de los Capitanes de Arecibo en el Sorteo de Jugadores del BSN, el loiceño Chris “Yommy” Pérez Pizarro anotó 6 puntos con 4 rebotes en 15 minutos de participación en el Juego de Estrellas de la 1era Selección de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña donde la región Este dominó a la región Oeste con marcador de 100 a 84.

“Nos quedan cinco partidos para finalizar la serie regular que termina el viernes, 21 de febrero con un partido contra los Mulos de Juncos para clasificar a nuestra segunda postemporada en esta liga, demostrando así el compromiso de nuestros jugadores y profesionalismo de nuestro staff de trabajo”, comentó Pedro Luis García Méndez; director de Recreación y Deportes de Loíza y apoderado del quinteto loiceño.