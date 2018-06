¿Finalmente la ‘Ruta Corta’?: Alcalde acepta cambios de servicio marítimo

Vicente Toledo Rohena

FAJARDO – Si finalmente se concreta la llamada ‘Ruta Corta’ para los viajes en lancha entre Vieques y la Isla Grande, ¿cómo se prepara el municipio de Fajardo ante este cambio y reto? ¿Cuál será el impacto económico para los negocios en el área del puerto de Fajardo?

La pasada semana se inspeccionaron las instalaciones portuarias de la antigua base naval en Ceiba.”

El alcalde de los conquistadores, Aníbal Meléndez Rivera, ante la situación dijo: “la información que tengo es que los pilotes que están debajo del muelle llevan tantos y tantos años que ya no ofrecen seguridad; y ante esta decisión estamos haciendo los arreglos para cambiarlo a Ceiba. No sé si nuestro muelle se va a reparar, pero algo hay que hacer… es una realidad ante la poca seguridad que hay hoy allí. El cambio es un hecho porque ya me lo informaron… que se moverá a Ceiba”.

Por otro lado, Meléndez comentó que en cuanto a los comercios que están cercanos al muelle de Fajardo “siempre que hay que tomar decisiones como estas, alguien se va a afectar. Los comerciantes de la zona van a tener que reinventarse… esto es una situación del gobierno central, de la Autoridad de los Puertos y el municipio no tiene control de esto”.

Sobre los viequenses, dijo, que para ellos será beneficioso porque será más corto el viaje, aunque no así, para la gente de Culebra. Para las personas de Vieques el viaje será solo de media hora; mientras el tiempo entre Culebra y la Isla Grande será más extenso. Este manifestó que Fajardo seguirá brindando los servicios a ambas islas municipios.

Esta es una propuesta que se estudia desde el año 2001, sobre la posibilidad de utilizar los muelles de la antigua base Roosevelt Roads, en Ceiba, para establecer la ruta corta, pero hasta la semana pasada el proyecto jamás había pasado de la etapa de evaluación. Desde las instalaciones actuales en Fajardo, la travesía a Vieques ronda en las 18 millas con un tiempo aproximado de una hora y media, mientras que partiendo del muelle 2 -en Roosevelt Roads- la misma se completa en apenas unas siete millas, o alrededor de media hora.

Para viabilizar la nueva ruta se estará rehabilitando el antiguo edificio que albergaba la seguridad de la bahía con el fin de transformarla en un terminal de servicios a los usuarios el cual incluirá una nueva boletería, al igual que otras concesiones.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, estuvo inspeccionando las instalaciones portuarias de la antigua base naval en Ceiba para evaluar la viabilidad de finalmente establecer la llamada ‘Ruta Corta’, entre Vieques y la Isla Grande, durante los próximos meses.

El líder legislativo enfatizó que estará corroborando cada paso que se tome para crear la nueva ruta.

“En el muelle 2 se estarán estableciendo un sistema de transportación marítima suplementario en los próximos meses el cual estará centrado en las nuevas lanchas de pasajeros y carga que se estarán colocando en servicio para así mejorar el servicio que reciben los viequenses”, añadió Méndez Núñez.