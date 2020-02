Firman acuerdo de servicios entre el Municipio de Trujillo Alto, BADECO y AMSI

CAGUAS – Con el fin de fomentar el trabajo en equipo y compartir sus recursos, experiencia y conocimiento para propiciar iniciativas de desarrollo económico, el Banco de Desarrollo Centro Oriental (BADECO), la Alianza Municipal de Servicios Integrados, Inc. (AMSI) y el Municipio de Trujillo Alto firmaron un acuerdo colaborativo de servicios.

“Tanto BADECO como AMSI son parte del ecosistema de desarrollo económico de la región. Ambos encontraron puntos de apoyo en común y uno de ellos fue la ampliación de servicios de BADECO a otros municipios fuera de su región, pero cubiertos por AMSI. De esta colaboración surge el acercamiento a Trujillo Alto y la visión del colega alcalde ante la gama de posibilidades que le brinda a su municipio este acuerdo”, explicó William Miranda Torres, alcalde de Caguas y presidente de las Juntas de Directores de BADECO y AMSI.

Por su parte, el alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, expresó que “el Municipio, entendiendo su responsabilidad de atender a sus comunidades y a sus ciudadanos ha decidido insertarse en aquellos proyectos, iniciativas y esfuerzos que redunden en el bienestar de Trujillo Alto”.

AMSI, a través de sus afiliados, facilitará los servicios y productos de BADECO a los municipios que están fuera de la región centro oriental, esto incluye financiamiento para residentes y comerciantes, así como adiestramiento y capacitación financiera.

AMSI es una corporación sin fines de lucro que comenzó operaciones en el 1991 bajo el nombre de Consorcio Caguas-Guayama. Entre los servicios y programas de adiestramiento y empleo que ofrece la AMSI, Inc. se destacan los Programas de Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA), Public Law 113-128 of July 22, 2014; Empleo Directo, un Liceo de Capacitación y el Programa “HVRP” dirigido a colocar en empleos a veteranos. De igual forma, AMSI es una Red de Empleo para el Programa de Boleto al Trabajo de la Administración del Seguro Social Federal y administra una Agencia de Empleos Temporeros. AMSI, Inc. tiene oficinas o centros de servicio en los municipios de Aguas Buenas, Aibonito, Arroyo, Caguas, Cayey, Guayama, Gurabo y Trujillo Alto.

BADECO es el único banco regional comunitario en Puerto Rico con el propósito de impulsar la equidad y ampliar las oportunidades de desarrollo integral en la Región Central. Su finalidad es el lograr el desarrollo económico y social de todos los municipios de la región centro oriental mediante la prestación de servicios de financiamiento y de viviendas a sectores, empresas y personas que no tendrían este acceso de no existir la entidad; el establecimiento y ampliación de empresas que creen nuevas fuentes de empleo; el propiciar la adopción de planes de acción concertados para la inversión pública y privada de manera planificada y la prestación de servicios de financiamiento en una forma coordinada, aprovechando las ventajas competitivas de los distintos municipios, de forma que sus acciones redunden en una mayor calidad de vida de los ciudadanos como en una mayor protección y utilización adecuada de los recursos naturales, humanos, tecnológicos y de infraestructura de la región. BADECO ofrece servicios a los municipios de Aguas Buenas, Caguas, Cayey, Ceiba, Cidra, Gurabo, Juncos, Humacao, Las Piedras, Naguabo y San Lorenzo.