Fiscalía Federal y Municipio de Loíza trabajan juntos en proyecto piloto de educación orientado en la seguridad de las comunidades

(Foto/Suministrada)

LOÍZA – La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes anunció el inicio en la tarde de hoy del Proyecto LEAD, junto al fiscal federal Stephen Muldrow y el equipo de trabajo municipal de la Comisionada Escolar. Esta iniciativa busca educar a los estudiantes sobre las labores de seguridad en nuestras sociedades. “Este es un proyecto piloto que trabajamos junto a la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, Taller Salud, el Departamento de Justicia Federal, el Departamento de Educación y Nuestra Escuela. Estamos bien entusiasmados con el proyecto, porque es otro ejemplo de lo mucho que podemos lograr mediante las alianzas. El proyecto piloto dura 20 semanas y participan estudiantes de 5to grado de Nuestra Escuela Jobos y de 8vo grado de Escuela Intermedia Medianía”, detalló Nazario Fuentes.

Muldrow, cuyo título oficial es Fiscal de los Estados Unidos para el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, detalló brevemente la labor de la fiscalía y la relación con los jueces, abogados y demás oficiales de ley y orden. De las charlas participaron la fiscales Jacqueline Novas, Kelly Zenón, la abogada Sulay Ríos y la magistrada federal Sylvia Carreño Coll, entre otros recursos.

En una presentación digital, Carreño Coll conversó con un grupo de estudiantes de quinto grado de la Escuela Jobos, donde les explicó en términos sencillos cómo es que funcionan los trabajos en un tribunal. “Si a mi sala llega Pepe, por ejemplo, a quien acusan de robar un carro, pues mi labor es escuchar a todas las partes y llegar a una determinación basada en la justicia. El fiscal representa al gobierno y el abogado representa la parte acusada”, detalló.

El tema de la pandemia también fue tratado, en términos de continuar la protección personal y familiar. “Cuando pase esta pandemia, los voy a invitar a la sala para que puedan ver el proceso en vivo”. Carreño Coll explicó a los alumnos que “la toga que hoy llevo, me recuerda que en mi trabajo, que me gusta, debo ser totalmente imparcial. Hoy ustedes ven aquí a una jueza, fiscales, abogados y les cuento: cuando yo era chiquita como ustedes, jamás pensé que iba a llegar a ser jueza. Lo importante es que ustedes, que ahora están en quinto grado, sigan estudiando, no se limiten y sean unos buenos profesionales y ciudadanos”.

En medio de la conversación, una de las niñas preguntó a la jueza “si siempre en los juicios hay que estar serio”, lo que causó risas entre la concurrencia. “Bueno sí, es un proceso serio, pero en ocasiones hay comentarios o situaciones que pueden causar risa, sí”, respondió Carreño Coll. Además participaron dos alguaciles, quienes agradecieron la invitación y explicó “qué es lo que hace un marshall, muchos nos recuerdan por las películas de indios y vaqueros en el viejo oeste americano, cuando no había policías. Desde aquellos tiempos hasta hoy, nuestra labor continúa siendo muy parecida, como mantener e orden en la sala, entre otras funciones”.

Por su parte, el presidente de la Legislatura Municipal de Loíza, Joel Osorio Chiclana, expresó su agradecimiento al Departamento de Justicia federal “y a todas las entidades que colaboran en este proyecto por la extraordinaria oportunidad que le brindan a nuestros niños y adolescentes. Este tipo de iniciativa beneficia a toda nuestra comunidad loiceña de manera particular, porque es una herramienta adicional que se le provee a nuestros niños y eso les ayudará a crecer en un mejor ambiente y convertirse en seres humanos de bien”.