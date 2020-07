Flavia Fernández: “Hay trabajo de más en el distrito de Carolina”

Redacción Presencia

CANÓVANAS – Desde niña se crio en un ambiente político y ha sido militante del Partido Popular Democrático (PPD). Con un bachillerato en Ciencias Políticas, Flavia Fernández siempre ha tenido claro el querer servirle al pueblo desde una posición que le permita ayudar a todos sin importar el partido que militen.

En 2012, se lanza como candidata a alcaldesa de Canóvanas por el PPD contra el entonces incumbente por el Partido Nuevo Progresista (PNP), José ‘Chemo’ Soto. Años después, ve la oportunidad de lograr un escaño para el senado por el Distrito de Carolina, ya que “ni los senadores, ni representantes de esta área están haciendo mucho”.

Fernández recordó su tiempo de universitaria y cuando utilizaba el servicio de transportación pública para poder viajar entre su hogar y la universidad. En ese entonces, si decidía quedarse para estudiar horas extras, se quedaba a pies. En una de las caminatas y visitas a residentes de la zona, la precandidata descubrió que todavía hay muchas personas que pasan por lo mismo. Esto sucede a diario con los residentes de Vieques y Culebra, y el pésimo servicio de transportación marítima con el que tienen que lidiar. Para Fernández, no hay ningún problema con la llamada Ruta Corta de Ceiba a Vieques, no obstante, denuncia que el movimiento del terminal a la antigua base Roosevelt Roads, en Ceiba, fue uno apresurado.

“No está mal el que sea una Ruta Corta, pero las facilidades son un desastre. Fue tan rápido lo que hicieron que no fueron precavidos en tener un lugar adecuado para esas personas y para acabar las lanchas no sirven”, manifestó Fernández. Los políticos electos no están trabajando adecuadamente por nuestro distrito y creo que yo tengo mucho para ofrecer por mi experiencia”, sostuvo.

Asimismo, le preocupa que las estructuras que ubican dentro de la base en Ceiba continúen en deterioro y no se le dé el uso adecuado. Dentro de su plataforma de trabajo buscará adelantar el redesarrollo de Roosevelt Roads en conjunto con la comunidad y los alcaldes. Asimismo, ve viable el establecimiento de nuevas empresas de manufactura y farmacéuticas en edificios dentro de la base.

“Las fábricas que piensan traer nuevamente, tenemos que trabajar con eso primero para que se dé y para que lleguen a nuestro distrito. En Roosevelt Roads tenemos las facilidades, en Carolina también porque había un montón de farmacéuticas que se fueron. Ya está todo preparado para que vengan para acá y utilicen esas mismas estructuras que fueron abandonadas”, mencionó la precandidata al senado.

Sobre el servicio de transportación marítima hacia las islas municipio Vieques y Culebra no cree en una alianza público-privada, pero sí en el establecimiento de una cooperativa de residentes.

“No hay nadie que cuide mejor lo suyo que sus dueños. Si ahí tenemos un grupo de cooperativistas que se encarguen de esa transportación entre Ceiba, Vieques y Culebra va a funcionar mucho mejor. Porque no van con miras a lucrarse, sino a tener un servicio eficiente, que es lo que necesitan”, dijo Fernández.

La número #6 en la papeleta primarista del 9 de agosto, es natural de Canóvanas, donde Lornna Soto, hija de su pasado contrincante, es la alcaldesa por el PNP. Fernández asegura que- a diferencia de los actuales senadores del distrito “ella sí trabajará para todos por igual, sin favoritismo y sin mirar colores políticos”. Para ello, de ganar la primaria y luego las elecciones, trabajará en conjunto con todos los alcaldes para agilizar procesos que les beneficie a todos los ciudadanos por igual.

“Por ejemplo, en Trujillo Alto el dragado del embalse Carraízo es importante, porque por más agua que caiga, si no tenemos donde se empoce no vamos a poder acumularla nunca. Yo oigo tantos millones y millones que llegan a Puerto Rico y nunca se ha podido hacer un dragado. Hay que buscar un remedio para eso. De otro lado, Luquillo tiene una de las playas más lindas del mundo y el balneario está completamente abandonado. Se habla que le pertenece al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) o al municipio y en esa pelea el que se afecta es el residente y el turista que viene a disfrutar nuestra zona. Es hora de agilizar todo el proceso que se tenga que hacer para traspasar los balnearios a los municipios o para conseguir los fondos necesarios para que nuestras playas estén aptas”, argumentó la precandidata quien apoya a Carmen Yulín para la gobernación.

De diez municipios que hay en el distrito senatorial, ocho cuentan con playas. Una de las preocupaciones de Fernández es la erosión costera que se vive particularmente en Loíza, por lo que de convertirse en senadora le daría prioridad a resolver esa problemática en la comunidad Parcelas Suárez.

Como parte de su experiencia de trabajo, Fernández laboró por muchos años en servicios legales con los contratos de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos. Luego, pasó al municipio de Carolina y se desarrolló en área de legales. Años después se incorpora al Departamento de Trabajo y ahí fue ayudante del secretario Vance Thomas. Trabajó como gerente de Empleo y Desempleo de la oficina local de Carolina y San Juan. Además, estuvo año y medio laborando como la directora de Contratos de la agencia, por lo que agrega que estará muy pendiente de los contratos que realice el gobierno de ganar las elecciones en noviembre 2020.

“Por favor salgan a votar en las primarias del 9 de agosto. Sumamente importante conocer quiénes son los candidatos. En este momento, el electorado está buscando y estudiando quiénes serán esas personas que lo representarán luego en el gobierno. Las primarias son el filtro, así que escojan los mejores candidatos, estúdienlos bien y escojan por su preparación, y experiencia de trabajo. No podemos improvisar y poner personas que no saben qué hacer cuando lleguen a tomar a decisiones importantes”, puntualizó la número 6 en la papeleta del PPD para el senado por el Distrito de Carolina.